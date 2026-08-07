Uma jovem de 22 anos denunciou o próprio pai por abuso sexual, perseguição e ameaças após deixar a casa onde morava com ele, em Franca. O caso foi registrado na Polícia Civil e também envolve uma amiga da vítima, que teria sido ameaçada pelo homem.

O primeiro episódio teria acontecido no final de maio, quando a mulher estava dormindo em seu quarto. Ela relatou que o pai entrou no cômodo, deitou-se em sua cama e passou a mão em seu corpo. A vítima acordou e questionou o comportamento do pai, que teria deixado o quarto em seguida.

Ainda conforme o relato, cerca de três dias depois, o homem teria pedido perdão à filha e, na sequência, perguntado se ela gostaria de manter relações sexuais com ele. A mulher afirmou ter ficado em choque com a situação.