Uma mulher de 31 anos procurou a Polícia Civil na madrugada desta sexta-feira, 7, e solicitou medidas protetivas de urgência após relatar que vem sendo perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro desde o fim do relacionamento, em setembro de 2025, em Franca.
A mulher afirmou que o homem não aceita a separação, envia mensagens e faz ligações diariamente, além de passar em frente à residência dela para vigiá-la. Ela também relatou ofensas e ameaças, incluindo frases sobre fazer “uma desgraça” e tirar a própria vida.
A vítima contou ainda que o ex-companheiro possui histórico de uso de cocaína e abuso de álcool e já teria sido internado após um surto psicótico relacionado ao uso de drogas.
O episódio mais recente teria ocorrido no dia 5 de agosto, quando o homem estava com a filha do casal. De acordo com o relato, familiares dele entraram em contato com a mulher informando que o homem havia passado a noite fora, retornado alcoolizado e não teria condições de permanecer responsável pela criança.
A mulher foi buscar a filha e, segundo o boletim, encontrou o ex-companheiro alterado. Ela relatou que ele teria dito que os dois “conseguiram matar ele”.
A vítima informou à Polícia Civil que possui prints de mensagens, áudios e registros de ligações que comprovariam os episódios relatados e manifestou preocupação com a própria segurança e, principalmente, com a da filha.
O caso foi registrado com base na Lei Maria da Penha e também envolve suspeita de perseguição, conhecida como stalking. O registro foi encaminhado à DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) de Franca, responsável pela análise e prosseguimento da investigação.
A Polícia Civil também registrou o pedido de medidas protetivas de urgência e orientou a vítima sobre os mecanismos de proteção disponíveis.
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