Uma mulher de 31 anos procurou a Polícia Civil na madrugada desta sexta-feira, 7, e solicitou medidas protetivas de urgência após relatar que vem sendo perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro desde o fim do relacionamento, em setembro de 2025, em Franca.

A mulher afirmou que o homem não aceita a separação, envia mensagens e faz ligações diariamente, além de passar em frente à residência dela para vigiá-la. Ela também relatou ofensas e ameaças, incluindo frases sobre fazer “uma desgraça” e tirar a própria vida.

A vítima contou ainda que o ex-companheiro possui histórico de uso de cocaína e abuso de álcool e já teria sido internado após um surto psicótico relacionado ao uso de drogas.