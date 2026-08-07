Uma mulher denunciou o companheiro por violência doméstica e abuso sexual durante uma ocorrência registrada nesta quinta-feira, 6, no Jardim Luiza, em Franca. Segundo o relato apresentado à Polícia Militar, o homem teria utilizado uma arma de chumbinho para ameaçá-la e obrigá-la a praticar sexo oral contra sua vontade.
A mulher contou aos policiais que havia discutido com o companheiro porque não concordava com o fato de ele supostamente receptar objetos provenientes de crimes e também porque ele não aceitava o fim do relacionamento.
Na manhã de quinta-feira, 6, o homem teria apontado a arma de chumbinho para o rosto dela e a obrigado a praticar o ato sexual. Depois, ele deixou a residência. No final da tarde, quando o homem retornou ao imóvel e entrou para tomar banho, a mulher acionou a Polícia Militar.
O homem negou as acusações aos policiais. Ele afirmou que não ameaçou a companheira e não a obrigou a manter qualquer relação sexual. Segundo ele, a mulher teria chamado a polícia após receber uma intimação de um oficial de Justiça.
Investigação
A ocorrência foi apresentada no plantão policial, mas o delegado entendeu que não havia elementos suficientes para caracterizar uma prisão em flagrante. O despacho aponta que havia versões conflitantes entre a mulher e o investigado e que, naquele momento, não existiam outros elementos capazes de confirmar uma das versões.
Também foi considerado o intervalo entre os fatos relatados e o acionamento da polícia.
Apesar de não haver prisão em flagrante, foram solicitadas medidas protetivas de urgência para a mulher e requisitado exame de corpo de delito.
O caso será encaminhado à autoridade policial responsável pela investigação, que deverá apurar as circunstâncias da denúncia e reunir outros elementos para esclarecer os fatos.
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