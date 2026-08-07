Uma mulher denunciou o companheiro por violência doméstica e abuso sexual durante uma ocorrência registrada nesta quinta-feira, 6, no Jardim Luiza, em Franca. Segundo o relato apresentado à Polícia Militar, o homem teria utilizado uma arma de chumbinho para ameaçá-la e obrigá-la a praticar sexo oral contra sua vontade.

A mulher contou aos policiais que havia discutido com o companheiro porque não concordava com o fato de ele supostamente receptar objetos provenientes de crimes e também porque ele não aceitava o fim do relacionamento.

Na manhã de quinta-feira, 6, o homem teria apontado a arma de chumbinho para o rosto dela e a obrigado a praticar o ato sexual. Depois, ele deixou a residência. No final da tarde, quando o homem retornou ao imóvel e entrou para tomar banho, a mulher acionou a Polícia Militar.