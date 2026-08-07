07 de agosto de 2026
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FEIRA DO ROLO

Homem é suspeito de furtar câmeras e revendê-las no Facebook

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Suspeito analisa câmeras, antes do furto
Suspeito analisa câmeras, antes do furto

Um homem de 40 anos, com antecedentes criminais e usuário de drogas, foi identificado como suspeito de uma série de furtos de câmeras de segurança no bairro Vera Cruz, em Franca na última quarta-feira, 5. Segundo depoimento à polícia, ele teria cometido os crimes motivado por dificuldades financeiras.

O suspeito costumava circular pelas proximidades de seus alvos a pé ou de bicicleta. Ao identificar uma câmera de segurança que pudesse ser furtada, deixava a bicicleta encostada na parede e se aproximava do equipamento.

Ele utilizava uma chave de fenda para retirar a câmera. Em outras situações, simplesmente puxava o equipamento até conseguir desprendê-lo.

Após os furtos, o homem anunciava as câmeras em grupos de compra e venda nas redes sociais, principalmente na chamada “Feira do Rolo”, no Facebook. Os equipamentos eram vendidos por cerca de R$ 60.

Além de vender as câmeras, o suspeito também oferecia o serviço de instalação dos equipamentos.

Durante a investigação, a polícia conseguiu recuperar algumas das câmeras furtadas. Os equipamentos estão à disposição dos proprietários, que aguardam para fazer a retirada e ter os bens devolvidos.

A polícia continua apurando quantas câmeras foram furtadas e revendidas e se outras pessoas podem ter participado da receptação dos equipamentos.

O suspeito foi ouvido e liberado.

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