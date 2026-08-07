Um homem de 40 anos, com antecedentes criminais e usuário de drogas, foi identificado como suspeito de uma série de furtos de câmeras de segurança no bairro Vera Cruz, em Franca na última quarta-feira, 5. Segundo depoimento à polícia, ele teria cometido os crimes motivado por dificuldades financeiras.

O suspeito costumava circular pelas proximidades de seus alvos a pé ou de bicicleta. Ao identificar uma câmera de segurança que pudesse ser furtada, deixava a bicicleta encostada na parede e se aproximava do equipamento.

Ele utilizava uma chave de fenda para retirar a câmera. Em outras situações, simplesmente puxava o equipamento até conseguir desprendê-lo.