O aposentado Adalto Queiroz, de 82 anos, continua desaparecido nesta quinta-feira, 6, após sair de casa na manhã de quarta-feira, 5, no Centro de Franca. A última informação obtida pela família é uma foto em que ele aparece na Vila Raycos, pouco depois do desaparecimento. Adalto tem demência, necessita de medicação e pode estar desorientado.
A imagem foi registrada por uma mulher que encontrou o idoso no bairro e compartilhou a foto em um grupo de WhatsApp, perguntando se alguém o conhecia, já que ele aparentava estar perdido.
Ao tomarem conhecimento do registro, familiares seguiram até a Vila Raycos para procurá-lo, mas não conseguiram localizá-lo. Desde então, não houve novas informações sobre o paradeiro de Adalto.
Características
Segundo a família, o aposentado saiu de casa por volta das 8h, na rua Marechal Caxias, no Centro de Franca.
No momento do desaparecimento, ele vestia camiseta cinza e calça jeans. Adalto tem aproximadamente 1,70 metro de altura, cabelos grisalhos e bigode branco.
Família pede ajuda
Os familiares pedem que qualquer pessoa que tenha visto Adalto Queiroz ou tenha informações sobre seu paradeiro entre em contato imediatamente.
Contatos:
- Mulher de Adalto: (16) 99121-6046
- Cíntia (filha): (16) 98156-3155
- Carola (filha): (16) 98192-4469
- Camila (filha): (16) 98120-5659
- Lavínia (neta): (16) 99701-1493
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