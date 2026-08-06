07 de agosto de 2026
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Família recebe foto, mas aposentado segue desaparecido em Franca

Por Manuela Sampaio | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Arquivo familiar
Desaparecido: Adalto Queiroz, de 82 anos
Desaparecido: Adalto Queiroz, de 82 anos

O aposentado Adalto Queiroz, de 82 anos, continua desaparecido nesta quinta-feira, 6, após sair de casa na manhã de quarta-feira, 5, no Centro de Franca. A última informação obtida pela família é uma foto em que ele aparece na Vila Raycos, pouco depois do desaparecimento. Adalto tem demência, necessita de medicação e pode estar desorientado.

A imagem foi registrada por uma mulher que encontrou o idoso no bairro e compartilhou a foto em um grupo de WhatsApp, perguntando se alguém o conhecia, já que ele aparentava estar perdido.

Ao tomarem conhecimento do registro, familiares seguiram até a Vila Raycos para procurá-lo, mas não conseguiram localizá-lo. Desde então, não houve novas informações sobre o paradeiro de Adalto.

Características

Segundo a família, o aposentado saiu de casa por volta das 8h, na rua Marechal Caxias, no Centro de Franca.

No momento do desaparecimento, ele vestia camiseta cinza e calça jeans. Adalto tem aproximadamente 1,70 metro de altura, cabelos grisalhos e bigode branco.

Família pede ajuda

Os familiares pedem que qualquer pessoa que tenha visto Adalto Queiroz ou tenha informações sobre seu paradeiro entre em contato imediatamente.

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