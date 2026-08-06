O aposentado Adalto Queiroz, de 82 anos, continua desaparecido nesta quinta-feira, 6, após sair de casa na manhã de quarta-feira, 5, no Centro de Franca. A última informação obtida pela família é uma foto em que ele aparece na Vila Raycos, pouco depois do desaparecimento. Adalto tem demência, necessita de medicação e pode estar desorientado.

A imagem foi registrada por uma mulher que encontrou o idoso no bairro e compartilhou a foto em um grupo de WhatsApp, perguntando se alguém o conhecia, já que ele aparentava estar perdido.

Ao tomarem conhecimento do registro, familiares seguiram até a Vila Raycos para procurá-lo, mas não conseguiram localizá-lo. Desde então, não houve novas informações sobre o paradeiro de Adalto.

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