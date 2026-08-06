A prisão de Noemi Vitória de Sousa Rosa, apontada pela Polícia Civil como a principal articuladora do sequestro da família de Maria Isabel Oliveira Prado, marca uma nova fase das investigações do caso que repercutiu em Franca. A suspeita foi localizada na tarde desta quinta-feira, 6, em uma casa no Jardim Aeroporto III, após denúncias anônimas e trabalho de inteligência da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

Segundo o delegado da DIG, Gabriel Fernando, Noemi teve papel central na organização do crime. As investigações indicam que ela teria incentivado familiares a fazerem “justiça com as próprias mãos” na tentativa de descobrir o paradeiro de Rafael Vitor Silva de Sousa Rosa e Guilherme Henrique Melo da Cruz, desaparecidos após o assassinato de Milton de Souza do Prado, morto a mando da filha, Maria Isabel.

“Ela é parente de um dos jovens envolvidos nessa situação. Ela é a principal estimuladora para fazer a justiça com as próprias mãos e promoveu o sequestro da família da Maria Isabel para localizar os corpos do Rafael e do Guilherme”, afirmou o delegado.

Investigações avançam