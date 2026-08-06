A professora Sandra dos Reis Parreira morreu na Santa Casa de Franca após não resistir aos ferimentos provocados por um grave acidente registrado na madrugada desta quinta-feira, 6, no km 291 da rodovia Cândido Portinari, entre Franca e Restinga. Ela foi socorrida em estado grave, mas morreu horas depois.
Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Sandra estava em um Chevrolet Celta que ficou parado sobre a faixa de rolamento após ficar sem combustível. Enquanto o veículo permanecia na pista, um caminhão atingiu a traseira do automóvel.
O motorista do caminhão informou aos policiais que não conseguiu frear nem desviar a tempo ao encontrar o carro parado na rodovia. Com o impacto, o Celta foi arrastado para fora da pista e parou na contramão.
Vítimas
No momento da colisão, Sandra estava do lado de fora do veículo e foi atropelada. Ela sofreu ferimentos gravíssimos, principalmente nas pernas, e foi encaminhada em estado grave à Santa Casa de Franca, onde morreu.
Outra mulher, que também estava fora do carro, sofreu ferimentos moderados e foi socorrida consciente para o mesmo hospital. O motorista do caminhão não se feriu.
Carro ficou sem combustível
Ainda de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, um homem chegou ao local levando um galão de combustível e informou que havia sido chamado por Sandra para prestar ajuda. Segundo ele, o veículo havia parado na rodovia por falta de combustível.
As circunstâncias do acidente serão investigadas.
Velório e sepultamento
Após a confirmação da morte, o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Franca e, posteriormente, levado para Passos (MG), onde serão realizados o velório e o sepultamento.
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