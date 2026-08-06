A professora Sandra dos Reis Parreira morreu na Santa Casa de Franca após não resistir aos ferimentos provocados por um grave acidente registrado na madrugada desta quinta-feira, 6, no km 291 da rodovia Cândido Portinari, entre Franca e Restinga. Ela foi socorrida em estado grave, mas morreu horas depois.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, Sandra estava em um Chevrolet Celta que ficou parado sobre a faixa de rolamento após ficar sem combustível. Enquanto o veículo permanecia na pista, um caminhão atingiu a traseira do automóvel.

O motorista do caminhão informou aos policiais que não conseguiu frear nem desviar a tempo ao encontrar o carro parado na rodovia. Com o impacto, o Celta foi arrastado para fora da pista e parou na contramão.

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