A vendedora de churros Irislene Costa Macêdo, de 55 anos, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 6, após permanecer internada por cerca de duas semanas na Santa Casa de Franca. Ela estava hospitalizada desde o dia 21 de julho, quando foi atropelada durante uma discussão na região da Vila Exposição.

Desde o acidente, Irislene chegou a ficar internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas apresentou evolução no quadro clínico e pôde deixar o hospital.

Relembre o caso

O atropelamento ocorreu em um estacionamento às margens da avenida Chico Júlio. Segundo a investigação da Polícia Civil, a discussão começou porque o empresário Wanderson da Costa Silva, de 43 anos, conhecido como "Zam", acreditava que Irislene e o marido dela, Márcio Luciano de Souza, haviam denunciado o bar dele à Prefeitura de Franca.