A vendedora de churros Irislene Costa Macêdo, de 55 anos, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira, 6, após permanecer internada por cerca de duas semanas na Santa Casa de Franca. Ela estava hospitalizada desde o dia 21 de julho, quando foi atropelada durante uma discussão na região da Vila Exposição.
Desde o acidente, Irislene chegou a ficar internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), mas apresentou evolução no quadro clínico e pôde deixar o hospital.
Relembre o caso
O atropelamento ocorreu em um estacionamento às margens da avenida Chico Júlio. Segundo a investigação da Polícia Civil, a discussão começou porque o empresário Wanderson da Costa Silva, de 43 anos, conhecido como "Zam", acreditava que Irislene e o marido dela, Márcio Luciano de Souza, haviam denunciado o bar dele à Prefeitura de Franca.
De acordo com os depoimentos reunidos pela polícia, após o desentendimento, o empresário entrou no carro, fez diversas investidas contra o carrinho de churros e, em seguida, acelerou na direção do casal.
Márcio conseguiu escapar, mas Irislene foi atingida pelo veículo e sofreu ferimentos graves.
Empresário responde em liberdade
Inicialmente preso em flagrante, Wanderson teve a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia.
Nessa quarta-feira, 5, porém, a Justiça revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade ao empresário. Na decisão, o juiz entendeu que não havia elementos que justificassem a manutenção da prisão cautelar e determinou que o investigado cumpra medidas cautelares, entre elas a proibição de manter contato ou se aproximar das vítimas.
Wanderson continuará respondendo ao processo em liberdade pela acusação de tentativa de homicídio, enquanto a Polícia Civil prossegue com as investigações.
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