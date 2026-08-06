Um ciclista e um motociclista ficaram feridos após uma colisão frontal no fim da noite dessa quarta-feira, 5, na rua Major Mendonça, no bairro Cidade Nova, em Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança e deixou o ciclista em estado grave.
De acordo com as imagens, o ciclista seguia pela contramão da via quando o motociclista, que trafegava pela rua preferencial, não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, os dois foram arremessados ao chão.
Ciclista ficou inconsciente
Após a batida, o ciclista perdeu a consciência por instantes. Ele sofreu ferimentos e foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Franca.
O motociclista também ficou ferido. Além de escoriações, sofreu uma queimadura na perna e foi encaminhado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Aeroporto.
Acidente será investigado
As circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades. As imagens da câmera de segurança poderão auxiliar na investigação sobre a dinâmica do acidente.
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