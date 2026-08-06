Um ciclista e um motociclista ficaram feridos após uma colisão frontal no fim da noite dessa quarta-feira, 5, na rua Major Mendonça, no bairro Cidade Nova, em Franca. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança e deixou o ciclista em estado grave.

De acordo com as imagens, o ciclista seguia pela contramão da via quando o motociclista, que trafegava pela rua preferencial, não conseguiu evitar a colisão. Com o impacto, os dois foram arremessados ao chão.

Ciclista ficou inconsciente

Após a batida, o ciclista perdeu a consciência por instantes. Ele sofreu ferimentos e foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Franca.