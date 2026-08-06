07 de agosto de 2026
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Comércio de Franca amplia horário para o Dia dos Pais

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Acif
Movimentação no calçadão da rua Voluntários da Franca, no Centro da cidade
Movimentação no calçadão da rua Voluntários da Franca, no Centro da cidade

O comércio de Franca terá horário especial nesta sexta-feira, 7, e no sábado, 8, em razão do Dia dos Pais. A mudança, divulgada pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) nesta quarta-feira, 5, amplia o atendimento para oferecer mais tempo aos consumidores que ainda pretendem comprar presentes.

O principal ajuste ocorre na sexta-feira, quando as lojas permanecerão abertas até as 22h. A medida busca facilitar as compras de consumidores que trabalham em horário comercial e só conseguem ir ao comércio após o expediente.

No sábado, o funcionamento será das 9h às 18h, ampliando o período de atendimento na véspera da data comemorativa.

Vestuário e calçados devem liderar vendas

De acordo com o IE-Acif (Instituto de Economia da Acif), o setor de vestuário e calçados deve concentrar a maior movimentação financeira do período, com expectativa de faturamento de aproximadamente R$ 12,74 milhões.

Para o presidente da Acif, Fernando Rached Jorge, a data representa uma oportunidade para impulsionar a economia local.

“O Dia dos Pais representa uma oportunidade para fortalecer o comércio local e movimentar diversos setores da economia. Quando o consumidor escolhe comprar em Franca, ele contribui para a geração de empregos, renda e desenvolvimento da nossa cidade. É um momento importante para que os empresários invistam em boas experiências de compra e valorizem o relacionamento com seus clientes.”

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