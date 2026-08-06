O comércio de Franca terá horário especial nesta sexta-feira, 7, e no sábado, 8, em razão do Dia dos Pais. A mudança, divulgada pela Acif (Associação do Comércio e Indústria de Franca) nesta quarta-feira, 5, amplia o atendimento para oferecer mais tempo aos consumidores que ainda pretendem comprar presentes.

O principal ajuste ocorre na sexta-feira, quando as lojas permanecerão abertas até as 22h. A medida busca facilitar as compras de consumidores que trabalham em horário comercial e só conseguem ir ao comércio após o expediente.

No sábado, o funcionamento será das 9h às 18h, ampliando o período de atendimento na véspera da data comemorativa.

Vestuário e calçados devem liderar vendas