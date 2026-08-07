O Programa 'Caminho para o Emprego', da Escola Municipal Profissionalizante, está com inscrições abertas para mais de 380 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional em Franca. As oportunidades contemplam áreas como vendas, tecnologia, logística, atendimento, beleza e operação de tratores agrícolas, com opções presenciais e on-line para diferentes perfis de participantes.

Curso de vendas on-line começa na segunda-feira

A primeira capacitação terá início na próxima segunda-feira, 10, com o curso 'Vendas On-line: Dicas de como vender pela Internet', realizado em parceria com uma empresa de marketplace de comércio eletrônico.

Ainda há 284 vagas disponíveis e as inscrições são gratuitas, podendo ser feitas pelo site da Prefeitura. Podem participar pessoas com 14 anos ou mais.