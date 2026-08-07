O Programa 'Caminho para o Emprego', da Escola Municipal Profissionalizante, está com inscrições abertas para mais de 380 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional em Franca. As oportunidades contemplam áreas como vendas, tecnologia, logística, atendimento, beleza e operação de tratores agrícolas, com opções presenciais e on-line para diferentes perfis de participantes.
Curso de vendas on-line começa na segunda-feira
A primeira capacitação terá início na próxima segunda-feira, 10, com o curso 'Vendas On-line: Dicas de como vender pela Internet', realizado em parceria com uma empresa de marketplace de comércio eletrônico.
Ainda há 284 vagas disponíveis e as inscrições são gratuitas, podendo ser feitas pelo site da Prefeitura. Podem participar pessoas com 14 anos ou mais.
O curso será realizado de forma on-line entre os dias 10, 11 e 12 de agosto, das 10 às 11 horas, dividido em três módulos.
No primeiro dia, os participantes aprenderão estratégias para produzir conteúdos capazes de atrair consumidores no ambiente digital, incluindo planejamento de publicações, criação de fotos, vídeos e textos.
O segundo módulo abordará a integração entre lojas físicas e o comércio eletrônico, além do novo comportamento do consumidor e das oportunidades oferecidas pelas vitrines digitais.
Já o terceiro encontro será dedicado ao marketing de influência e ao uso de afiliados como estratégia para ampliar as vendas e fortalecer negócios no ambiente on-line.
Os inscritos serão incluídos em um grupo de WhatsApp para receber as orientações sobre as aulas.
Curso de tratoristas abre 25 vagas
Outra oportunidade é o curso de 'Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas', promovido em parceria com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural).
A formação será realizada entre 14 e 18 de setembro, das 8 às 17 horas, com 25 vagas disponíveis. Para participar, é necessário ter 18 anos ou mais e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
As aulas teóricas ocorrerão na Escola Profissionalizante, enquanto as atividades práticas serão desenvolvidas no Parque de Exposições "Fernando Costa".
As inscrições devem ser feitas presencialmente na Escola Profissionalizante, mediante apresentação de documento oficial com foto e comprovante de residência.
Cursos em tecnologia, logística, vendas e beleza
O programa também oferece outras capacitações em parceria com o SENAI e o SENAC.
Na área de tecnologia, estão disponíveis os cursos 'Desenvolvimento de Aplicações com IA Generativa utilizando Google Antigravity', com início em 26 de agosto e 18 vagas, e 'Marketing Digital com Inteligência Artificial', com 10 vagas e início em 19 de outubro.
Na área da beleza, o curso 'Técnicas de Manicure e Pedicure' oferece seis vagas, com aulas entre agosto e outubro.
Também há oportunidades para 'Administração de Operações Logísticas', com 22 vagas; 'Condomínios: Recepção e Atendimento', com 23 vagas; e 'Vendedor', que possui 24 vagas remanescentes.
As inscrições para esses cursos são presenciais e devem ser realizadas na Escola Profissionalizante no Centro de Franca. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3706-6590.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.