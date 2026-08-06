As obras de adequação no entorno do Córrego Cubatão entram em uma nova etapa com a instalação de defensas de concreto às margens do trecho entre a rotatória das avenidas Champagnat e Dr. Ismael Alonso y Alonso e a rua Franklin Martins, em Franca. A intervenção, acompanhada pela Secretaria de Infraestrutura, tem como objetivo ampliar a segurança de motoristas e pedestres com a implantação das primeiras barreiras do tipo New Jersey.

Ampliação da segurança

Antes da instalação das defensas, foram realizadas intervenções no canteiro existente para ampliar a pista de rolamento. Com a conclusão dessa etapa, será iniciada a fixação das barreiras de concreto ao longo do trecho.

A medida busca reforçar a proteção em uma área de grande circulação, contribuindo para aumentar a segurança de quem trafega pelo local.

Próximas etapas