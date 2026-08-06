07 de agosto de 2026
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OBRAS

Cubatão receberá barreiras de concreto para ampliar segurança

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Local de instalação das barreiras metálicas ao redor do Córrego Cubatão, em Franca
Local de instalação das barreiras metálicas ao redor do Córrego Cubatão, em Franca

As obras de adequação no entorno do Córrego Cubatão entram em uma nova etapa com a instalação de defensas de concreto às margens do trecho entre a rotatória das avenidas Champagnat e Dr. Ismael Alonso y Alonso e a rua Franklin Martins, em Franca. A intervenção, acompanhada pela Secretaria de Infraestrutura, tem como objetivo ampliar a segurança de motoristas e pedestres com a implantação das primeiras barreiras do tipo New Jersey.

Ampliação da segurança

Antes da instalação das defensas, foram realizadas intervenções no canteiro existente para ampliar a pista de rolamento. Com a conclusão dessa etapa, será iniciada a fixação das barreiras de concreto ao longo do trecho.

A medida busca reforçar a proteção em uma área de grande circulação, contribuindo para aumentar a segurança de quem trafega pelo local.

Próximas etapas

Após a conclusão dos trabalhos no Córrego Cubatão, a programação da Prefeitura prevê a expansão do serviço para a avenida Hélio Palermo, na altura do cruzamento com a avenida Orlando Dompieri, nas proximidades do Pronto-socorro Infantil “Dr. Magid Filho”.

Outro ponto que receberá as defensas será o cruzamento da avenida Hélio Palermo com a avenida Antônio Rodrigues Neto, na altura do Hemocentro.

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