As obras de adequação no entorno do Córrego Cubatão entram em uma nova etapa com a instalação de defensas de concreto às margens do trecho entre a rotatória das avenidas Champagnat e Dr. Ismael Alonso y Alonso e a rua Franklin Martins, em Franca. A intervenção, acompanhada pela Secretaria de Infraestrutura, tem como objetivo ampliar a segurança de motoristas e pedestres com a implantação das primeiras barreiras do tipo New Jersey.
Ampliação da segurança
Antes da instalação das defensas, foram realizadas intervenções no canteiro existente para ampliar a pista de rolamento. Com a conclusão dessa etapa, será iniciada a fixação das barreiras de concreto ao longo do trecho.
A medida busca reforçar a proteção em uma área de grande circulação, contribuindo para aumentar a segurança de quem trafega pelo local.
Próximas etapas
Após a conclusão dos trabalhos no Córrego Cubatão, a programação da Prefeitura prevê a expansão do serviço para a avenida Hélio Palermo, na altura do cruzamento com a avenida Orlando Dompieri, nas proximidades do Pronto-socorro Infantil “Dr. Magid Filho”.
Outro ponto que receberá as defensas será o cruzamento da avenida Hélio Palermo com a avenida Antônio Rodrigues Neto, na altura do Hemocentro.
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