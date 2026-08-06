O Canil Municipal de Franca está com 17 animais disponíveis para adoção, sendo 15 cães sem raça definida e dois gatos. Resgatados após situações de maus-tratos ou atropelamentos, eles passaram por atendimento veterinário, foram castrados e estão saudáveis, à espera de uma família que possa oferecer cuidados e um novo lar.

Animais aguardam por adoção

Entre os animais disponíveis há filhotes, adultos e idosos, de diferentes portes. Todos passaram pelos cuidados necessários antes de serem disponibilizados para adoção.

De janeiro a julho deste ano, a Prefeitura de Franca registrou a adoção de 58 animais, sendo 41 cães e 17 gatos. Os novos tutores procuraram o Canil Municipal e decidiram acolher os animais após conhecerem suas histórias.

Como adotar