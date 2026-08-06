07 de agosto de 2026
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VEJA COMO ADOTAR

Canil de Franca tem 17 animais à espera de um novo lar

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Cão disponível para adoção em Franca
Cão disponível para adoção em Franca

O Canil Municipal de Franca está com 17 animais disponíveis para adoção, sendo 15 cães sem raça definida e dois gatos. Resgatados após situações de maus-tratos ou atropelamentos, eles passaram por atendimento veterinário, foram castrados e estão saudáveis, à espera de uma família que possa oferecer cuidados e um novo lar.

Animais aguardam por adoção

Entre os animais disponíveis há filhotes, adultos e idosos, de diferentes portes. Todos passaram pelos cuidados necessários antes de serem disponibilizados para adoção.

De janeiro a julho deste ano, a Prefeitura de Franca registrou a adoção de 58 animais, sendo 41 cães e 17 gatos. Os novos tutores procuraram o Canil Municipal e decidiram acolher os animais após conhecerem suas histórias.

Como adotar

Quem deseja adotar um cão ou gato deve agendar uma visita ao Canil Municipal pelo telefone ou WhatsApp (16) 3727-0592.

A unidade está localizada na rua José Gianesela, 415, no City Petrópolis, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h30 e das 12h às 16h.

Para concluir a adoção, o responsável pelo animal deve ter 21 anos ou mais e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço dos últimos três meses, em original e cópia.

Castração

O Canil Municipal também atende moradores que desejam obter fichas de castração para seus próprios animais ou para cães e gatos comunitários.

O serviço conta com convênio entre a Prefeitura e três clínicas credenciadas. Após o atendimento no Canil, o interessado já recebe a ficha para agendar a cirurgia diretamente na unidade de sua escolha.

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