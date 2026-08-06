O Canil Municipal de Franca está com 17 animais disponíveis para adoção, sendo 15 cães sem raça definida e dois gatos. Resgatados após situações de maus-tratos ou atropelamentos, eles passaram por atendimento veterinário, foram castrados e estão saudáveis, à espera de uma família que possa oferecer cuidados e um novo lar.
Animais aguardam por adoção
Entre os animais disponíveis há filhotes, adultos e idosos, de diferentes portes. Todos passaram pelos cuidados necessários antes de serem disponibilizados para adoção.
De janeiro a julho deste ano, a Prefeitura de Franca registrou a adoção de 58 animais, sendo 41 cães e 17 gatos. Os novos tutores procuraram o Canil Municipal e decidiram acolher os animais após conhecerem suas histórias.
Como adotar
Quem deseja adotar um cão ou gato deve agendar uma visita ao Canil Municipal pelo telefone ou WhatsApp (16) 3727-0592.
A unidade está localizada na rua José Gianesela, 415, no City Petrópolis, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h30 e das 12h às 16h.
Para concluir a adoção, o responsável pelo animal deve ter 21 anos ou mais e apresentar RG, CPF e comprovante de endereço dos últimos três meses, em original e cópia.
Castração
O Canil Municipal também atende moradores que desejam obter fichas de castração para seus próprios animais ou para cães e gatos comunitários.
O serviço conta com convênio entre a Prefeitura e três clínicas credenciadas. Após o atendimento no Canil, o interessado já recebe a ficha para agendar a cirurgia diretamente na unidade de sua escolha.
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