Segundo a funcionária Aparecida das Dores Batista, de 60 anos, o princípio de incêndio foi controlado pelos próprios colaboradores, que utilizaram extintores antes da chegada do Corpo de Bombeiros.

Uma máquina lixadeira pegou fogo na tarde desta quinta-feira, 6, na fábrica Gommaflex, localizada na rua Alexandre Bittar Sábio de Mello, no Distrito Industrial, em Franca . O incêndio ficou restrito ao equipamento, não causou outros danos à empresa e não deixou vítimas. A fumaça densa, no entanto, assustou os funcionários, que precisaram deixar o prédio.

"Na hora que a gente viu o fogo, já gritamos. Os meninos já foram com os extintores e já acionaram o Corpo de Bombeiros. Mas está tudo sob controle. Era uma lixadeira, e aí assustou todo mundo. Eles não demoraram muito para chegar. Agora liberaram todo mundo para ir embora. Nada grave, graças a Deus. E graças aos bombeiros também, que chegaram muito rápido", disse a funcionária.

Incêndio foi controlado rapidamente

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e realizou o trabalho de rescaldo no local. Como as chamas atingiram apenas a lixadeira, não houve registro de outros prejuízos na fábrica.

De acordo com Aparecida, esta teria sido a primeira vez que um incidente desse tipo ocorre na empresa, que conta com aproximadamente 148 funcionários.

Empresa não se manifestou