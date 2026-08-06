A Polícia Militar recuperou todos os objetos furtados de uma residência na madrugada desta quinta-feira, 6, em uma fazenda de Ituverava, na região de Franca, após receber informações por meio do grupo de Vizinhança Solidária Rural. A ocorrência foi atendida pela equipe da Atividade Delegada Rural, que confirmou o arrombamento do imóvel e localizou os bens, entre eles uma televisão de 70 polegadas.

Objetos foram recuperados

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após integrantes do grupo de Vizinhança Solidária Rural informarem sobre o furto em uma propriedade rural do município. No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou que a residência havia sido arrombada e que objetos haviam sido levados.

Com base nas informações obtidas, os policiais realizaram buscas e conseguiram localizar todos os itens furtados, incluindo uma televisão de 70 polegadas. No entanto, os responsáveis pelo furto não foram localizados.