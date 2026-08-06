07 de agosto de 2026
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PERIGO

Homem invade casa de mulher de 96 anos e acaba preso em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Invasor é observado por faxineira dentro da casa da mulher de 96 anos
Invasor é observado por faxineira dentro da casa da mulher de 96 anos

Um homem foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira, 6, após invadir três residências na Vila Nicácio, em Franca.

O caso aconteceu por volta das 10h30. No imóvel, uma faxineira trabalhava enquanto a proprietária, uma idosa de 96 anos, permanecia na residência. O suspeito entrou na casa, passou pela cozinha e pela sala, momento em que a moradora pediu para que ele deixasse o local.

Pouco depois, o filho da mulher chegou e também ordenou que o invasor saísse da residência. Segundo relato, o homem passou a agir de forma alterada, afirmando que ninguém colocaria as mãos nele. Enquanto era conduzido para fora da casa pelo morador, o suspeito fez ameaças, furtou um celular e estaria muito agressivo antes de fugir.

Na sequência, ele invadiu outras duas residências na mesma região. Após receber as informações, equipes da Polícia Militar iniciaram buscas e localizaram o suspeito próximo ao primeiro imóvel, escondido no quintal de outra casa.

O homem foi abordado, detido e encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Durante a identificação, os policiais constataram que ele possui antecedentes por roubos. O caso foi apresentado à Polícia Civil.

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