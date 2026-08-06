Morreu aos 66 anos, Carlos Alberto Metidieri, proprietário do Chaveiro Universal e um dos profissionais mais conhecidos da área de chaveiro em Franca e região. A causa da morte não foi divulgada pela família. Carlos morreu no Hospital São Franscisco, em Ribeirão Preto.

Muito querido por amigos, clientes e colegas de profissão, Carlos deixa três filhos - Carlos Henrique, Lívia e Heber. A notícia da morte provocou homenagens nas redes sociais, onde familiares e amigos destacaram o legado de trabalho, dedicação e alegria deixado por ele.

"Ele era conhecido por ser um chaveiro muito conhecido em Franca e região. Muito brincalhão, esboçava alegria por onde passava, deixa uma linda trajetória como filho, pai e avô", disse uma sobrinha.