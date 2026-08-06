Morreu aos 66 anos, Carlos Alberto Metidieri, proprietário do Chaveiro Universal e um dos profissionais mais conhecidos da área de chaveiro em Franca e região. A causa da morte não foi divulgada pela família. Carlos morreu no Hospital São Franscisco, em Ribeirão Preto.
Muito querido por amigos, clientes e colegas de profissão, Carlos deixa três filhos - Carlos Henrique, Lívia e Heber. A notícia da morte provocou homenagens nas redes sociais, onde familiares e amigos destacaram o legado de trabalho, dedicação e alegria deixado por ele.
"Ele era conhecido por ser um chaveiro muito conhecido em Franca e região. Muito brincalhão, esboçava alegria por onde passava, deixa uma linda trajetória como filho, pai e avô", disse uma sobrinha.
Uma das homenagens mais emocionantes foi publicada pela amiga Márcia Gaia, que relembrou mais de três décadas de amizade e a importância de Carlos na vida de muitos profissionais. "Meu amigo Carlos Alberto Metidieri, não dá para acreditar que você partiu para a casa do Pai. Mais de 30 anos de amizade e aprendizado. Você foi mais que amigo, nos ajudou no começo da loja, nos socorria, sempre disposto. Ensinou tantos chaveiros, dava suporte para tantos quando precisavam. Você foi e sempre será para mim um gênio de sabedoria."
Ela também recordou os últimos momentos ao lado do amigo.
"Me esperou chegar no hospital para partir. Não foi fácil segurar na sua mão, uma mão tão machucada pela luta de viver. Vai ficar na memória seu último suspiro. Vai em paz, meu amigo. Seu dever de lealdade, honestidade e seu legado foram cumpridos aqui na Terra. Ficará em nossos corações."
Velório e sepultamento
De acordo com a Assistência Familiar Funerária Francana, o velório de Carlos Alberto Metidieri acontece nesta quinta-feira, 6, das 8h às 16h, no Velório São Vicente, Sala 10, em Franca.
O sepultamento será realizado no Cemitério Parque Jardim das Oliveiras.
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