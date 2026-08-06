Após conquistar três títulos consecutivos do Campeonato Varzeano de Franca, o Planalto Futebol Clube anunciou que não disputará a edição de 2026. A decisão foi confirmada pelo presidente Michel Eurípedes de Azevedo, que atribuiu a saída da competição ao aumento dos custos, à valorização do mercado de jogadores e às despesas enfrentadas pelo clube para participar do torneio.
O Planalto, da região Leste de Franca, foi fundado em 2010 e construiu uma trajetória de destaque no chacrobol antes de migrar para os campos oficiais. Nas últimas três edições do Campeonato Varzeano, o clube conquistou os títulos de 2023, 2024 e 2025, consolidando-se como a principal força da competição.
Custos inviabilizaram permanência
Segundo Michel Eurípedes de Azevedo, a diretoria optou por não buscar o tetracampeonato diante do cenário financeiro enfrentado pelos clubes. “Os orçamentos dos times estão muito altos. Além disso, outros clubes ofereceram o dobro do valor do que a gente colaborava com os jogadores. A Prefeitura não deixa a gente colocar nossos patrocínios e ainda o clube precisa investir na questão do uniforme e bolas, além da cota disponibilizada pela Prefeitura”, afirmou.
O dirigente destacou que a campanha do tricampeonato, em 2025, já exigiu um investimento superior ao realizado no ano anterior. “No Varzeano, a história do Planalto já foi escrita. Chegamos à glória três vezes. Agradeço os colaboradores que ainda queriam nos apoiar, mas decidimos dar uma pausa por causa do mercado muito aquecido. Não ficamos devendo nenhuma bola para ninguém”, acrescentou.
Apesar da saída do Campeonato Varzeano, Michel garantiu que o clube seguirá ativo nas principais competições de chacrobol da cidade. “Não vamos parar de disputar os campeonatos de chacrobol, vamos em busca das outras taças. Vamos em busca de todos os títulos da cidade.”
Calendário do Varzeano preocupa clubes
Enquanto o tricampeão confirma sua ausência, os clubes que disputarão o Campeonato Varzeano de 2026, nas categorias principal e sub-20, aguardam definições da Secretaria de Esportes sobre o calendário da competição.
Sem data oficial para o início e sem a confirmação dos campos que receberão os jogos, equipes como Ratatatá, CP - City Petrópolis, Esporte Clube Aeroporto e Família Lado A divulgaram notas de repúdio criticando a organização do torneio.
As reclamações incluem a falta de entrega dos uniformes, a ausência da tabela completa e as condições dos campos onde serão realizadas as partidas.
Procurada, a Secretaria de Esportes informou que a competição tem previsão para começar no próximo dia 15.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.