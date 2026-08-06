Após conquistar três títulos consecutivos do Campeonato Varzeano de Franca, o Planalto Futebol Clube anunciou que não disputará a edição de 2026. A decisão foi confirmada pelo presidente Michel Eurípedes de Azevedo, que atribuiu a saída da competição ao aumento dos custos, à valorização do mercado de jogadores e às despesas enfrentadas pelo clube para participar do torneio.

O Planalto, da região Leste de Franca, foi fundado em 2010 e construiu uma trajetória de destaque no chacrobol antes de migrar para os campos oficiais. Nas últimas três edições do Campeonato Varzeano, o clube conquistou os títulos de 2023, 2024 e 2025, consolidando-se como a principal força da competição.

Custos inviabilizaram permanência

Segundo Michel Eurípedes de Azevedo, a diretoria optou por não buscar o tetracampeonato diante do cenário financeiro enfrentado pelos clubes. “Os orçamentos dos times estão muito altos. Além disso, outros clubes ofereceram o dobro do valor do que a gente colaborava com os jogadores. A Prefeitura não deixa a gente colocar nossos patrocínios e ainda o clube precisa investir na questão do uniforme e bolas, além da cota disponibilizada pela Prefeitura”, afirmou.