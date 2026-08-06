Um morador do Jardim Noêmia, na zona sul de Franca, teve uma infeliz surpresa na manhã desta quinta-feira, 6. Ao acordar para sair ao trabalho, ele encontrou o portão da residência aberto e descobriu que seu carro havia sido furtado durante a madrugada.

Segundo a vítima, o criminoso invadiu a garagem, pegou a chave da casa que estava junto à chave da motocicleta e entrou no imóvel sem acordar ninguém da família. Dentro da residência, furtou dois capacetes, um coturno de trabalho, um chapéu e localizou a chave do carro, que estava na sala.

Após abrir o portão, o suspeito empurrou o veículo até a rua e fugiu. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram um homem usando moletom preto e tênis claro. Segundo informações apuradas, o suspeito seria um morador em situação de rua que teria vindo de Ribeirão Preto para Franca.