Um morador do Jardim Noêmia, na zona sul de Franca, teve uma infeliz surpresa na manhã desta quinta-feira, 6. Ao acordar para sair ao trabalho, ele encontrou o portão da residência aberto e descobriu que seu carro havia sido furtado durante a madrugada.
Segundo a vítima, o criminoso invadiu a garagem, pegou a chave da casa que estava junto à chave da motocicleta e entrou no imóvel sem acordar ninguém da família. Dentro da residência, furtou dois capacetes, um coturno de trabalho, um chapéu e localizou a chave do carro, que estava na sala.
Após abrir o portão, o suspeito empurrou o veículo até a rua e fugiu. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram um homem usando moletom preto e tênis claro. Segundo informações apuradas, o suspeito seria um morador em situação de rua que teria vindo de Ribeirão Preto para Franca.
Pouco tempo depois, o automóvel foi localizado abandonado e batido na região da Vila Formosa. Durante as diligências, a Polícia Militar abordou um homem nas proximidades carregando a bateria do veículo. Ele alegou ter apenas pegado carona, mas foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso.
Apesar da recuperação do carro, o proprietário calcula um prejuízo de aproximadamente R$ 8 mil, entre os danos causados ao veículo e os objetos furtados.
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