07 de agosto de 2026
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CRIME NO NOÊMIA

Morador acorda para trabalhar e descobre carro furtado em Franca

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Palio furtado por morador de rua foi encontrado batido
Palio furtado por morador de rua foi encontrado batido

Um morador do Jardim Noêmia, na zona sul de Franca, teve uma infeliz surpresa na manhã desta quinta-feira, 6. Ao acordar para sair ao trabalho, ele encontrou o portão da residência aberto e descobriu que seu carro havia sido furtado durante a madrugada.

Segundo a vítima, o criminoso invadiu a garagem, pegou a chave da casa que estava junto à chave da motocicleta e entrou no imóvel sem acordar ninguém da família. Dentro da residência, furtou dois capacetes, um coturno de trabalho, um chapéu e localizou a chave do carro, que estava na sala.

Após abrir o portão, o suspeito empurrou o veículo até a rua e fugiu. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram um homem usando moletom preto e tênis claro. Segundo informações apuradas, o suspeito seria um morador em situação de rua que teria vindo de Ribeirão Preto para Franca.

Pouco tempo depois, o automóvel foi localizado abandonado e batido na região da Vila Formosa. Durante as diligências, a Polícia Militar abordou um homem nas proximidades carregando a bateria do veículo. Ele alegou ter apenas pegado carona, mas foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso.

Apesar da recuperação do carro, o proprietário calcula um prejuízo de aproximadamente R$ 8 mil, entre os danos causados ao veículo e os objetos furtados.

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