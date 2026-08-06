Um frentista de 60 anos foi vítima de um assalto em um posto de combustíveis localizado na região norte de Franca. Imagens de câmeras de segurança mostram toda a ação dos criminosos na última segunda-feira, 3.
Nas imagens, o trabalhador aparece sentado quando é surpreendido por dois homens encapuzados. Armados, os suspeitos anunciam o assalto e rendem a vítima.
Inicialmente, a dupla rouba o celular do frentista. Em seguida, os criminosos ordenam que o funcionário não olhe para os lados e retire o dinheiro do caixa.
Segundo a Polícia Militar, os assaltantes levaram pouco mais de R$ 500 em dinheiro e fugiram logo após o crime.
O caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
Quem tiver informações que possam ajudar na identificação dos autores pode denunciar de forma anônima pelos telefones 190, da Polícia Militar, ou 181, do Disque-Denúncia.
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