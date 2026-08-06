Um frentista de 60 anos foi vítima de um assalto em um posto de combustíveis localizado na região norte de Franca. Imagens de câmeras de segurança mostram toda a ação dos criminosos na última segunda-feira, 3.

Nas imagens, o trabalhador aparece sentado quando é surpreendido por dois homens encapuzados. Armados, os suspeitos anunciam o assalto e rendem a vítima.

Inicialmente, a dupla rouba o celular do frentista. Em seguida, os criminosos ordenam que o funcionário não olhe para os lados e retire o dinheiro do caixa.