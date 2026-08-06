07 de agosto de 2026
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VIOLÊNCIA

Dupla armada rende frentista e rouba dinheiro de posto em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Dupla armada rende frentistas em posto de combustíveis na zona norte
Dupla armada rende frentistas em posto de combustíveis na zona norte

Um frentista de 60 anos foi vítima de um assalto em um posto de combustíveis localizado na região norte de Franca. Imagens de câmeras de segurança mostram toda a ação dos criminosos na última segunda-feira, 3.

Nas imagens, o trabalhador aparece sentado quando é surpreendido por dois homens encapuzados. Armados, os suspeitos anunciam o assalto e rendem a vítima.

Inicialmente, a dupla rouba o celular do frentista. Em seguida, os criminosos ordenam que o funcionário não olhe para os lados e retire o dinheiro do caixa.

Segundo a Polícia Militar, os assaltantes levaram pouco mais de R$ 500 em dinheiro e fugiram logo após o crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

Quem tiver informações que possam ajudar na identificação dos autores pode denunciar de forma anônima pelos telefones 190, da Polícia Militar, ou 181, do Disque-Denúncia.

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