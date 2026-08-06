A Prefeitura de Franca publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 6, uma nova relação de 24 imóveis concluídos e/ou ocupados que ainda não possuem o Habite-se, documento obrigatório que certifica que a construção foi executada conforme o projeto aprovado e está apta para uso. Os proprietários foram autuados e têm 10 dias úteis para regularizar a situação.

Segundo o município, a ausência do Habite-se configura infração ao artigo 35 da Lei Complementar Municipal nº 371/2021, que institui o Código de Obras e Edificações de Franca.

Caso a regularização não seja feita dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa de 12 UFMFs (Unidades Fiscais do Município de Franca), equivalente a R$ 1.046,40, conforme prevê o artigo 84 da legislação.

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