Quatro homens foram presos em flagrante na madrugada desta quinta-feira, 6, em Franca, suspeitos de participação no roubo de um Jeep Renegade. A ação foi realizada por equipes da Força Tática do 15º BPM/I (15º Batalhão da Polícia Militar do Interior), após o crime ser comunicado pelo Copom.

Segundo a Polícia Militar, o roubo aconteceu na avenida Eufrásia Monteiro Petráglia. Durante as buscas, os policiais localizaram um Chevrolet Cruze que, conforme as informações repassadas, teria sido utilizado pelos criminosos na ação.

Após um breve acompanhamento, o veículo foi abordado nas proximidades de um posto de combustíveis. No interior do carro estavam dois suspeitos. Com um deles, os policiais encontraram uma réplica de pistola na cintura. Ambos foram presos em flagrante e encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária).