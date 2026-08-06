Quatro homens foram presos em flagrante na madrugada desta quinta-feira, 6, em Franca, suspeitos de participação no roubo de um Jeep Renegade. A ação foi realizada por equipes da Força Tática do 15º BPM/I (15º Batalhão da Polícia Militar do Interior), após o crime ser comunicado pelo Copom.
Segundo a Polícia Militar, o roubo aconteceu na avenida Eufrásia Monteiro Petráglia. Durante as buscas, os policiais localizaram um Chevrolet Cruze que, conforme as informações repassadas, teria sido utilizado pelos criminosos na ação.
Após um breve acompanhamento, o veículo foi abordado nas proximidades de um posto de combustíveis. No interior do carro estavam dois suspeitos. Com um deles, os policiais encontraram uma réplica de pistola na cintura. Ambos foram presos em flagrante e encaminhados à CPJ (Central de Polícia Judiciária).
Na sequência das diligências, outra equipe da Força Tática encontrou o Jeep Renegade estacionado no Jardim Aeroporto. Próximo ao veículo, dois homens tentaram fugir a pé ao perceberem a aproximação dos policiais. Durante a fuga, um deles arremessou a chave do automóvel sobre o telhado de uma residência, mas ambos foram alcançados e detidos.
Após a recuperação da chave, os policiais constataram que um dos celulares apreendidos pertencia ao suspeito que estava no interior do Jeep. Durante a abordagem, também foram localizados R$ 200 em dinheiro, valor que foi devolvido à vítima do roubo, além da carteira do veículo e uma chave de um automóvel Fiat.
Ao todo, a Polícia Militar apreendeu três aparelhos celulares, o Chevrolet Cruze utilizado no crime, a réplica de arma de fogo e outros objetos de interesse para a investigação. O Jeep Renegade foi recuperado e devolvido ao proprietário.
Os quatro suspeitos permaneceram presos e foram apresentados na CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o caso foi registrado por roubo e associação criminosa.
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