Um princípio de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira, 6, em uma fábrica de calçados localizada no Jardim Centenário, em Franca. As chamas foram controladas pelos próprios brigadistas da empresa, com apoio de funcionários e de indústrias vizinhas, antes da chegada dos bombeiros.

De acordo com o sargento Diógenes Toledo, o incêndio teria começado em uma máquina instalada na parte superior do setor de produção. A suspeita é de que um motor tenha gerado fagulhas que atingiram produtos inflamáveis, fazendo com que o fogo se propagasse inicialmente por uma tubulação até alcançar a área interna da fábrica.

Ainda segundo o militar, os brigadistas utilizaram uma grande quantidade de extintores para combater as chamas. Empresas instaladas nas proximidades também cederam equipamentos de combate a incêndio, o que foi fundamental para impedir que o fogo tomasse maiores proporções. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, realizaram uma vistoria, eliminaram focos remanescentes e retiraram caixas que ainda apresentavam brasas para evitar uma possível reignição.