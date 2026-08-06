Um princípio de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira, 6, em uma fábrica de calçados localizada no Jardim Centenário, em Franca. As chamas foram controladas pelos próprios brigadistas da empresa, com apoio de funcionários e de indústrias vizinhas, antes da chegada dos bombeiros.
De acordo com o sargento Diógenes Toledo, o incêndio teria começado em uma máquina instalada na parte superior do setor de produção. A suspeita é de que um motor tenha gerado fagulhas que atingiram produtos inflamáveis, fazendo com que o fogo se propagasse inicialmente por uma tubulação até alcançar a área interna da fábrica.
Ainda segundo o militar, os brigadistas utilizaram uma grande quantidade de extintores para combater as chamas. Empresas instaladas nas proximidades também cederam equipamentos de combate a incêndio, o que foi fundamental para impedir que o fogo tomasse maiores proporções. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, realizaram uma vistoria, eliminaram focos remanescentes e retiraram caixas que ainda apresentavam brasas para evitar uma possível reignição.
Um funcionário ficou ferido durante o combate ao incêndio. Conforme o sargento Toledo, um recipiente contendo solvente incendiou e explodiu, atingindo os olhos do trabalhador. A Unidade de Resgate foi acionada para encaminhá-lo ao pronto-socorro, onde receberia atendimento médico.
Após o controle da ocorrência, a energia elétrica da fábrica foi desligada e o expediente suspenso. A parte elétrica da empresa passará por avaliação antes que a produção seja retomada, garantindo condições seguras para os trabalhadores. A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência.
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