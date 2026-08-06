07 de agosto de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
SUSTO EM FÁBRICA

Explosão durante incêndio deixa funcionário ferido em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Hevertom Talles/GCN
Fogo foi controlado por brigadistas com auxílio de extintores de incêndio
Fogo foi controlado por brigadistas com auxílio de extintores de incêndio

Um princípio de incêndio mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na manhã desta quarta-feira, 6, em uma fábrica de calçados localizada no Jardim Centenário, em Franca. As chamas foram controladas pelos próprios brigadistas da empresa, com apoio de funcionários e de indústrias vizinhas, antes da chegada dos bombeiros.

De acordo com o sargento Diógenes Toledo, o incêndio teria começado em uma máquina instalada na parte superior do setor de produção. A suspeita é de que um motor tenha gerado fagulhas que atingiram produtos inflamáveis, fazendo com que o fogo se propagasse inicialmente por uma tubulação até alcançar a área interna da fábrica.

Ainda segundo o militar, os brigadistas utilizaram uma grande quantidade de extintores para combater as chamas. Empresas instaladas nas proximidades também cederam equipamentos de combate a incêndio, o que foi fundamental para impedir que o fogo tomasse maiores proporções. Quando as equipes do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, realizaram uma vistoria, eliminaram focos remanescentes e retiraram caixas que ainda apresentavam brasas para evitar uma possível reignição.

Um funcionário ficou ferido durante o combate ao incêndio. Conforme o sargento Toledo, um recipiente contendo solvente incendiou e explodiu, atingindo os olhos do trabalhador. A Unidade de Resgate foi acionada para encaminhá-lo ao pronto-socorro, onde receberia atendimento médico.

Após o controle da ocorrência, a energia elétrica da fábrica foi desligada e o expediente suspenso. A parte elétrica da empresa passará por avaliação antes que a produção seja retomada, garantindo condições seguras para os trabalhadores. A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários