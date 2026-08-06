07 de agosto de 2026
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TRÁFICO

Blitz termina com prisão de jovem por tráfico

Por Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ariane Jud/GCN
Central de Polícia Judiciária de Franca
Central de Polícia Judiciária de Franca

Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na noite desta quarta-feira, 5, durante uma blitz da Polícia Militar realizada no cruzamento da avenida Ministro Rui Barbosa com a avenida Nelson Nogueira, em Franca.

Os policiais realizavam uma fiscalização, quando perceberam uma atitude suspeita. Conforme a versão apresentada pelos militares, o suspeito teria dispensado entorpecentes antes de ser abordado.

Foram apreendidas três porções de crack, totalizando aproximadamente 15 gramas, além de uma porção de cocaína, com cerca de 10 gramas. Também foram apreendidos R$ 294,90 em dinheiro e um telefone celular.

O jovem negou que as drogas fossem de sua propriedade. Ele afirmou que voltava da casa da mãe para sua residência quando foi abordado na blitz. Segundo seu relato, outro veículo teria tentado desviar da fiscalização e, após retornarem, os policiais o questionaram se ele havia dispensado os entorpecentes, o que ele negou.

Após o registro da ocorrência, o suspeito permaneceu preso por tráfico de drogas,  e foi encaminhado para audiência de custódia, permanecendo à disposição da Justiça.

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