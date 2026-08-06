Os moradores de Franca amanheceram nesta quinta-feira, 6, com céu mais encoberto e registro de alguns pingos de chuva em diferentes regiões da cidade. A mudança no tempo está relacionada à passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo, mas os efeitos na região devem ser limitados.
Apesar da nebulosidade e da sensação de tempo mais abafado nas primeiras horas do dia, a previsão não indica chuva significativa para Franca. Segundo o Climatempo, não há previsão de precipitações nos próximos dias, e a tendência é de retorno rápido do predomínio do sol e da elevação das temperaturas.
Nesta quinta-feira, os termômetros devem variar entre 21°C e 31°C. Já na sexta-feira, 7, a máxima prevista é de 32°C, com céu aberto durante praticamente todo o dia.
Calor aumenta no fim de semana
O cenário de calor deve ganhar força ao longo do fim de semana. No sábado, 8, a máxima pode chegar a 33°C. No domingo, 9, os termômetros devem atingir 31°C, mantendo o padrão de tempo seco e baixa umidade do ar.
A previsão também afasta a possibilidade de uma queda acentuada nas temperaturas. Pelo contrário: a próxima semana deve começar ainda mais quente.
Temperaturas podem chegar a 33°C
A segunda-feira, 10, tem previsão de máxima de 31°C, enquanto a terça-feira, 11, pode registrar 32°C. Já na quarta-feira, 12, os termômetros devem alcançar 33°C, uma das maiores temperaturas deste inverno em Franca.
Além do calor fora de época, a umidade relativa do ar deve permanecer baixa, com índices próximos ou inferiores a 30% em alguns períodos do dia, exigindo atenção com hidratação e exposição ao sol.
Assim, os pingos registrados na manhã desta quinta-feira devem ser apenas um reflexo passageiro da frente fria. A expectativa é de que o inverno continue com características de verão nos próximos dias, mantendo o padrão de calor e tempo seco em Franca.
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