Os moradores de Franca amanheceram nesta quinta-feira, 6, com céu mais encoberto e registro de alguns pingos de chuva em diferentes regiões da cidade. A mudança no tempo está relacionada à passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo, mas os efeitos na região devem ser limitados.

Apesar da nebulosidade e da sensação de tempo mais abafado nas primeiras horas do dia, a previsão não indica chuva significativa para Franca. Segundo o Climatempo, não há previsão de precipitações nos próximos dias, e a tendência é de retorno rápido do predomínio do sol e da elevação das temperaturas.

Nesta quinta-feira, os termômetros devem variar entre 21°C e 31°C. Já na sexta-feira, 7, a máxima prevista é de 32°C, com céu aberto durante praticamente todo o dia.

Calor aumenta no fim de semana