O Franca Basquete estreou com vitória no Campeonato Paulista de 2026 ao derrotar o Bauru por 61 a 51, na noite desta quarta-feira, 5, no ginásio “Pedrocão”, em Franca. Reynan comandou o triunfo com um duplo-duplo de 19 pontos e 11 rebotes.
O Franca abriu o placar com Reynan e, apesar da falta de entrosamento característica do início da temporada, controlou o primeiro quarto e venceu por 12 a 8. O período também marcou a estreia do ala Vithor Dornelles, de 16 anos, filho do ex-jogador Márcio Dornelles.
No segundo quarto, o Bauru reagiu e chegou a assumir a liderança. A equipe comandada por Helinho Garcia, no entanto, retomou o controle da partida, venceu o período por 17 a 14 e foi para o intervalo com vantagem de 29 a 22.
Reynan lidera a vitória
Na volta do intervalo, Reynan manteve o bom desempenho e ajudou o Franca a abrir 14 pontos de vantagem. O Bauru reduziu a diferença para sete, mas o terceiro quarto terminou empatado em 16 a 16, mantendo o time francano à frente no placar geral: 45 a 38.
No último período, Helinho Garcia utilizou todos os jogadores do elenco. O Franca administrou a vantagem, que variou entre oito e dez pontos, e confirmou a vitória por 61 a 51.
Reynan foi o cestinha da partida com 19 pontos, além de 11 rebotes. Andrezão também teve atuação de destaque, com nove pontos e 13 rebotes. Lucas Siewert somou sete pontos e oito rebotes. Pelo Bauru, Thygesen foi o principal pontuador, com 11 pontos.
Próximo compromisso
O Franca Basquete volta à quadra pelo Campeonato Paulista no próximo domingo, 9, às 18h, novamente no Pedrocão, quando enfrenta o Osasco.
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