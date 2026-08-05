O Franca Basquete estreou com vitória no Campeonato Paulista de 2026 ao derrotar o Bauru por 61 a 51, na noite desta quarta-feira, 5, no ginásio “Pedrocão”, em Franca. Reynan comandou o triunfo com um duplo-duplo de 19 pontos e 11 rebotes.

O Franca abriu o placar com Reynan e, apesar da falta de entrosamento característica do início da temporada, controlou o primeiro quarto e venceu por 12 a 8. O período também marcou a estreia do ala Vithor Dornelles, de 16 anos, filho do ex-jogador Márcio Dornelles.

No segundo quarto, o Bauru reagiu e chegou a assumir a liderança. A equipe comandada por Helinho Garcia, no entanto, retomou o controle da partida, venceu o período por 17 a 14 e foi para o intervalo com vantagem de 29 a 22.

Reynan lidera a vitória