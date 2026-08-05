A Câmara Municipal de Franca realizou, na noite desta quarta-feira, 5, a segunda audiência pública para discutir o PLC (Projeto de Lei Complementar) nº 11/2026, que estabelece novas regras para o uso e a ocupação do solo na macrozona da Bacia do Rio Canoas.

Com cerca de 50 participantes, o encontro reuniu representantes da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), Ministério Público, Comitê da Bacia Hidrográfica, entidades ambientais, setor imobiliário, lideranças da sociedade civil e vereadores, que defenderam a continuidade do debate e a necessidade de embasamento técnico antes da votação da proposta.

Sabesp destaca importância estratégica do Rio Canoas

Representando a Sabesp, Alex Veronez ressaltou que o Rio Canoas é o principal manancial de Franca e responde por aproximadamente 65% da água consumida pela população, abastecendo cerca de 150 mil moradores.