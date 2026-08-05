O Grupo Santa Casa de Franca e a rede McDonald’s lançaram, nesta quarta-feira, 5, a campanha McDia Feliz 2026, que arrecadará recursos para dois projetos do Hospital do Câncer de Franca. O evento reuniu profissionais da saúde, representantes de organizações ligadas ao tratamento do câncer, padrinhos da iniciativa e a imprensa para apresentar as ações beneficiadas. A campanha será realizada no dia 22 de agosto.

Os recursos arrecadados serão destinados à adequação e humanização da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) Infantil Oncopediátrica, com melhorias para tornar o ambiente mais acolhedor e seguro para crianças, adolescentes e seus familiares, e ao projeto “Diagnosticar Precocemente é Possível”, que busca ampliar a detecção precoce do câncer infantojuvenil, reduzindo o intervalo entre os primeiros sintomas e o diagnóstico.

Padrinhos reforçam mobilização

Durante o lançamento, os padrinhos da campanha destacaram a importância do envolvimento da comunidade para viabilizar os projetos. Neste ano, a iniciativa conta com o apoio do diretor técnico do Hospital do Câncer, Laurence de Oliveira; da médica Thaís Rubly; do diretor técnico da Santa Casa Mais, Ciro Botto; do chef Alex Sabino e do jornalista Tiago Valentim.