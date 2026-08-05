O Grupo Santa Casa de Franca e a rede McDonald’s lançaram, nesta quarta-feira, 5, a campanha McDia Feliz 2026, que arrecadará recursos para dois projetos do Hospital do Câncer de Franca. O evento reuniu profissionais da saúde, representantes de organizações ligadas ao tratamento do câncer, padrinhos da iniciativa e a imprensa para apresentar as ações beneficiadas. A campanha será realizada no dia 22 de agosto.
Os recursos arrecadados serão destinados à adequação e humanização da UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) Infantil Oncopediátrica, com melhorias para tornar o ambiente mais acolhedor e seguro para crianças, adolescentes e seus familiares, e ao projeto “Diagnosticar Precocemente é Possível”, que busca ampliar a detecção precoce do câncer infantojuvenil, reduzindo o intervalo entre os primeiros sintomas e o diagnóstico.
Padrinhos reforçam mobilização
Durante o lançamento, os padrinhos da campanha destacaram a importância do envolvimento da comunidade para viabilizar os projetos. Neste ano, a iniciativa conta com o apoio do diretor técnico do Hospital do Câncer, Laurence de Oliveira; da médica Thaís Rubly; do diretor técnico da Santa Casa Mais, Ciro Botto; do chef Alex Sabino e do jornalista Tiago Valentim.
Para o diretor técnico do Hospital do Câncer, a campanha representa uma oportunidade de fortalecer a assistência prestada às crianças em tratamento. “Esse tipo de campanha pode trazer resultados financeiros que podem ser revertidos na melhoria do atendimento e do acolhimento. Então, campanhas sérias merecem o nosso apoio”, afirmou Laurence.
A médica Thaís Rubly ressaltou que acompanhar de perto o trabalho realizado pela instituição torna a participação da família ainda mais significativa. “A gente consegue ver o impacto da ajuda e das doações na vida dessas crianças e no tratamento delas. Poder estar envolvido em família, nós dois e as nossas filhas, é um privilégio.”
Também padrinho da campanha, Ciro Botto destacou que os recursos arrecadados têm destinação definida. “Essas verbas são muito bem-vindas. Elas são destinadas a projetos previamente concebidos.”
Expectativa de ampliar o atendimento
Responsável pelos eventos do Grupo Santa Casa e pela organização da campanha, Clésia Cintra afirmou que a expectativa é atingir a arrecadação necessária para colocar os projetos em prática. “A campanha já está acontecendo, está a todo vapor, e a gente tem uma expectativa muito grande de conseguir a arrecadação para poder realizar esses projetos.”
Como participar
O McDia Feliz será realizado no dia 22 de agosto. O ticket antecipado do Big Mac custa R$ 21.
Também estão à venda produtos oficiais da campanha:
- Camiseta: R$ 36;
- Ecobag: R$ 26;
- Marmita: R$ 29;
- Kit de marca-texto: R$ 17;
- Copo: R$ 19;
- Garrafa: R$ 30.
Os produtos podem ser adquiridos pelos seguintes contatos:
Coração Solidário
- Márcia: (16) 99256-3255
- Flávia: (35) 99945-0257
McCorações
- Carlos: (16) 99232-2962
- Jonata: (16) 99132-8821
Sobre o McDia Feliz
O McDia Feliz é uma campanha nacional de mobilização e arrecadação de recursos coordenada pelo McDonald’s, em parceria com a Casa Ronald McDonald Brasil e o Instituto Ayrton Senna. Toda a renda líquida obtida com a venda dos sanduíches Big Mac é destinada ao combate ao câncer infantojuvenil e ao financiamento de projetos nas áreas de saúde e educação.
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