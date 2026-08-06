Um casal foi preso em flagrante por contrabando na noite de terça-feira, 4, em Jeriquara, após ser flagrado transportando uma grande quantidade de cigarros eletrônicos em um veículo. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e encaminhada à Polícia Federal de Ribeirão Preto, que apreendeu toda a carga e manteve os suspeitos à disposição da Justiça.

A abordagem ocorreu por volta das 23h55, durante uma operação de combate ao crime realizada pela Polícia Militar na rua Capitão Antônio Joaquim. Os policiais interceptaram um Honda Civic branco ocupado por um homem e uma mulher.

Durante a fiscalização, os militares visualizaram uma caixa com cigarros eletrônicos no banco traseiro do veículo. Em seguida, realizaram uma vistoria mais detalhada e encontraram diversas outras caixas do mesmo produto no porta-malas.

Carga apreendida