07 de agosto de 2026
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CASA CAIU

Casal é preso com carga de cigarros eletrônicos em Jeriquara

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Polícia Militar
Produtos apreendidos foram levados para a Polícia Federal
Produtos apreendidos foram levados para a Polícia Federal

Um casal foi preso em flagrante por contrabando na noite de terça-feira, 4, em Jeriquara, após ser flagrado transportando uma grande quantidade de cigarros eletrônicos em um veículo. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar e encaminhada à Polícia Federal de Ribeirão Preto, que apreendeu toda a carga e manteve os suspeitos à disposição da Justiça.

A abordagem ocorreu por volta das 23h55, durante uma operação de combate ao crime realizada pela Polícia Militar na rua Capitão Antônio Joaquim. Os policiais interceptaram um Honda Civic branco ocupado por um homem e uma mulher.

Durante a fiscalização, os militares visualizaram uma caixa com cigarros eletrônicos no banco traseiro do veículo. Em seguida, realizaram uma vistoria mais detalhada e encontraram diversas outras caixas do mesmo produto no porta-malas.

Carga apreendida

Questionado pelos policiais, o casal afirmou que desconhecia a proibição do transporte e da comercialização de cigarros eletrônicos no Brasil.

Diante da situação, os dois receberam voz de prisão em flagrante pelo crime de contrabando e foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Ribeirão Preto.

A autoridade policial apreendeu toda a carga, formalizou a prisão em flagrante dos suspeitos e os manteve à disposição da Justiça.

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