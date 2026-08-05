07 de agosto de 2026
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FAMÍLIA PEDE AJUDA

Aposentado de 82 anos desaparece após sair de casa no Centro

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Arquivo familiar
Desaparecido: Adalto Queiroz, de 82 anos
Desaparecido: Adalto Queiroz, de 82 anos

A família do aposentado Adalto Queiroz, de 82 anos, procura informações que possam ajudar a localizar o idoso, desaparecido desde a manhã desta quarta-feira, 5, em Franca. Segundo os familiares, ele saiu de casa por volta das 8h, da rua Marechal Caxias, no Centro, e não foi mais visto.

Adalto tem demência, pode estar desorientado e necessita de medicação.

De acordo com o comunicado divulgado pela família, Adalto tem aproximadamente 1,70 metro de altura, cabelos grisalhos, bigode branco e, no momento do desaparecimento, vestia camiseta clara e calça jeans.

Os familiares pedem que qualquer pessoa que tenha visto o aposentado ou tenha informações sobre seu paradeiro entre em contato imediatamente pelos telefones disponibilizados.

Contatos:

  • Mulher de Adalto: (16) 99121-6046
  • Cíntia (filha): (16) 98156-3155
  • Carola (filha): (16) 98192-4469
  • Camila (filha): (16) 98120-5659

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