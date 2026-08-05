A família do aposentado Adalto Queiroz, de 82 anos, procura informações que possam ajudar a localizar o idoso, desaparecido desde a manhã desta quarta-feira, 5, em Franca. Segundo os familiares, ele saiu de casa por volta das 8h, da rua Marechal Caxias, no Centro, e não foi mais visto.

Adalto tem demência, pode estar desorientado e necessita de medicação.

De acordo com o comunicado divulgado pela família, Adalto tem aproximadamente 1,70 metro de altura, cabelos grisalhos, bigode branco e, no momento do desaparecimento, vestia camiseta clara e calça jeans.