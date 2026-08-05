Uma batida entre duas motocicletas deixou dois motociclistas feridos na tarde desta quarta-feira, 5, na avenida Brasil, na altura do Tiro de Guerra, em Franca. Um jovem de 20 anos sofreu escoriações pelo corpo, enquanto um homem de 35 anos teve fratura exposta na perna direita, na altura da tíbia. Ambos estavam sozinhos nos veículos.

Como ocorreu o acidente

De acordo com o motociclista de 20 anos, que conduzia uma Honda Fan 160 preta, as duas motos seguiam no mesmo sentido, em direção à avenida Adhemar Pereira de Barros. Na altura do Tiro de Guerra, o condutor da Honda Bros 160 vermelha teria iniciado uma conversão para retornar pela pista contrária e acabou cruzando a sua frente.

Com a manobra, os veículos bateram e os dois motociclistas caíram ao solo.

Atendimento às vítimas