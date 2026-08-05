07 de agosto de 2026
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ACIDENTE

Batida entre motos deixa piloto com fratura exposta na av. Brasil

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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N. Fradique/GCN
Motociclista com fratura exposta na perna sendo socorrido pela equipe do Samu após acidente na avenida Brasil, em Franca
Motociclista com fratura exposta na perna sendo socorrido pela equipe do Samu após acidente na avenida Brasil, em Franca

Uma batida entre duas motocicletas deixou dois motociclistas feridos na tarde desta quarta-feira, 5, na avenida Brasil, na altura do Tiro de Guerra, em Franca. Um jovem de 20 anos sofreu escoriações pelo corpo, enquanto um homem de 35 anos teve fratura exposta na perna direita, na altura da tíbia. Ambos estavam sozinhos nos veículos.

Como ocorreu o acidente

De acordo com o motociclista de 20 anos, que conduzia uma Honda Fan 160 preta, as duas motos seguiam no mesmo sentido, em direção à avenida Adhemar Pereira de Barros. Na altura do Tiro de Guerra, o condutor da Honda Bros 160 vermelha teria iniciado uma conversão para retornar pela pista contrária e acabou cruzando a sua frente.

Com a manobra, os veículos bateram e os dois motociclistas caíram ao solo.

Atendimento às vítimas

O Resgate do Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados para prestar atendimento às vítimas.

Apesar dos ferimentos leves, o jovem de 20 anos foi encaminhado ao Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz" pela equipe do Corpo de Bombeiros. Já o motociclista de 35 anos recebeu atendimento no local pela equipe médica do Samu, teve a perna imobilizada e, em seguida, foi levado para a Santa Casa.

As duas motocicletas sofreram pequenos danos e foram guardadas em estabelecimentos comerciais próximos ao local do acidente.

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