A Secretaria de Saúde de Franca iniciou nesta semana a Campanha Nacional de Multivacinação para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização ocorre em meio à repercussão de uma declaração do vice-prefeito Everton de Paula (Republicanos), publicada nas redes sociais, na qual ele questiona a vacinação contra a Covid-19 e afirma ter se arrependido de incentivar a imunização durante a pandemia.
A campanha tem como objetivo identificar doses em atraso e ampliar a cobertura vacinal, garantindo proteção contra doenças imunopreveníveis. Pais e responsáveis devem procurar uma UBSs (Unidade Básica de Saúde), de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 19h, ou uma ESF (Estratégia de Saúde da Família), das 8h às 16h, levando documento de identidade com foto e a carteira de vacinação.
Segundo a Secretaria de Saúde, estarão disponíveis todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação para crianças e adolescentes, conforme a idade, indicação e histórico vacinal.
Entre os imunizantes ofertados estão BCG, Hepatite B, Pentavalente, Poliomielite Inativada (VIP), Rotavírus, Pneumocócicas 10 e 20-valente, Meningocócicas C e ACWY, Influenza, Covid-19, Febre Amarela, Tríplice Viral, Varicela, DTP, Hepatite A e HPV.
Secretária reforça importância da imunização
A secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas, ressaltou que a vacinação segue como uma das principais estratégias para prevenir doenças e reduzir casos graves. "É essencial que os pais zelem pela saúde de seus filhos e, desta forma, procurem as unidades para verificar se há alguma vacina em atraso, recebendo imediatamente o imunizante. Precisamos ampliar a cobertura vacinal na cidade e os pais são grandes aliados nesta questão", afirmou.
A campanha será realizada até 1º de setembro. Além do atendimento nas unidades de saúde durante a semana, a Secretaria promoverá o "Dia D" de Mobilização Nacional da Estratégia de Multivacinação, em data que ainda será divulgada.
Reforço contra a poliomielite
Durante a campanha, também está disponível o segundo reforço da VIP (Vacina Inativada Poliomielite) para crianças de 4 anos.
De acordo com a Secretaria de Saúde, o esquema vacinal contra a doença passa a ser realizado exclusivamente com a vacina VIP, conforme estratégia nacional para manter a eliminação da poliomielite.
Declaração do vice-prefeito repercute
A campanha acontece após uma publicação feita pelo vice-prefeito de Franca, Everton de Paula, na segunda-feira, 3, em suas redes sociais.
Na postagem, ele afirmou que foi "enganado" ao receber a vacina contra a Covid-19 e declarou ter servido como "cobaia de um experimento chinês". Também pediu desculpas por ter incentivado a população a se vacinar durante a pandemia. "Como homem público, quis levar à população francana o exemplo: 'Tome a vacina. Fique em casa'. A farsa só foi descoberta há quatro dias", escreveu.
Em outro trecho, o vice-prefeito disse que se arrepende de ter estimulado a vacinação e afirmou que, à época, buscou seguir as recomendações sanitárias vigentes. "Peço desculpas pelo papel de idiota a que fui submetido, querendo dar o exemplo de que o vice-prefeito tomava a vanguarda de se vacinar", declarou.
Debate citado por Everton
A manifestação do vice-prefeito ocorreu após uma audiência no Senado dos Estados Unidos envolvendo o médico Anthony Fauci, ex-diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas.
Durante a sabatina, Fauci foi questionado sobre a origem do coronavírus, pesquisas realizadas na China e medidas adotadas durante a pandemia. O episódio passou a ser citado por diferentes grupos em debates sobre a condução da crise sanitária.
A OMS (Organização Mundial da Saúde) registra mais de 7,1 milhões de mortes confirmadas por Covid-19 no mundo desde o início da pandemia.
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