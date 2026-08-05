A Secretaria de Saúde de Franca iniciou nesta semana a Campanha Nacional de Multivacinação para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização ocorre em meio à repercussão de uma declaração do vice-prefeito Everton de Paula (Republicanos), publicada nas redes sociais, na qual ele questiona a vacinação contra a Covid-19 e afirma ter se arrependido de incentivar a imunização durante a pandemia.

A campanha tem como objetivo identificar doses em atraso e ampliar a cobertura vacinal, garantindo proteção contra doenças imunopreveníveis. Pais e responsáveis devem procurar uma UBSs (Unidade Básica de Saúde), de segunda-feira a sexta-feira, das 8h às 19h, ou uma ESF (Estratégia de Saúde da Família), das 8h às 16h, levando documento de identidade com foto e a carteira de vacinação.

Segundo a Secretaria de Saúde, estarão disponíveis todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação para crianças e adolescentes, conforme a idade, indicação e histórico vacinal.