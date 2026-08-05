Uma fábrica de botas texanas localizada no bairro Nosso Lar, nos fundos do Parque Fernando Costa, em Franca, foi alvo de um furto de grandes proporções entre a noite de terça-feira, 4, e a madrugada desta quarta-feira, 5. O prejuízo estimado pela proprietária é de aproximadamente R$ 150 mil.
De acordo com o sargento Pablício da Polícia Militar, os criminosos invadiram o barracão por volta das 22h40 e permaneceram no local até cerca das 3h da manhã. Durante a ação, utilizaram uma caminhonete Montana pertencente à própria empresa para transportar os produtos furtados.
As investigações apontam que foram realizadas pelo menos quatro viagens com o veículo para retirar a mercadoria do local.
Criminosos levaram botas, couro e computadores
Entre os itens furtados estão botas texanas, peças de couro, camisetas, bonés, carteiras, computadores e outros produtos fabricados pela empresa.
Segundo a apuração inicial, os suspeitos aproveitaram o fato de o sistema de alarme estar desativado para agir sem serem percebidos.
O crime só foi descoberto por volta das 6h30, quando um funcionário chegou para iniciar o expediente e encontrou o barracão revirado.
A caminhonete utilizada no transporte da carga furtada foi localizada posteriormente abandonada no Jardim Palmeiras.
Denúncias levaram a suspeitos
Após o registro da ocorrência, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências e receberam denúncias anônimas que ajudaram a identificar possíveis envolvidos.
Primeiro, os policiais localizaram a caminhonete. Em seguida, encontraram dois irmãos apontados como participantes do crime.
Durante a abordagem, um deles portava uma chave que dava acesso à residência do outro. No imóvel, os policiais visualizaram um pedaço de couro sobre um veículo estacionado. O material foi reconhecido como pertencente à fábrica furtada.
Questionados, os suspeitos afirmaram que os produtos já haviam sido repassados a uma terceira pessoa.
Três investigados foram levados à delegacia
Os dois irmãos foram conduzidos à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Na sequência, os policiais localizaram um terceiro suspeito, que também foi encaminhado à DIG (Delegacia de Investigações Gerais).
Apesar das diligências, os produtos furtados ainda não foram recuperados.
Segundo a Polícia Militar, os três investigados possuem antecedentes criminais. Os dois irmãos têm passagens por furto e tráfico de drogas, enquanto o terceiro já respondeu por estelionato.
O caso segue sendo investigado pela DIG, que tenta localizar a mercadoria e esclarecer a participação de cada envolvido no crime. Até a publicação, os suspeitos continuavam sendo ouvidos pela Polícia Civil.
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