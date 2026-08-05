Uma fábrica de botas texanas localizada no bairro Nosso Lar, nos fundos do Parque Fernando Costa, em Franca, foi alvo de um furto de grandes proporções entre a noite de terça-feira, 4, e a madrugada desta quarta-feira, 5. O prejuízo estimado pela proprietária é de aproximadamente R$ 150 mil.

De acordo com o sargento Pablício da Polícia Militar, os criminosos invadiram o barracão por volta das 22h40 e permaneceram no local até cerca das 3h da manhã. Durante a ação, utilizaram uma caminhonete Montana pertencente à própria empresa para transportar os produtos furtados.

As investigações apontam que foram realizadas pelo menos quatro viagens com o veículo para retirar a mercadoria do local.

Criminosos levaram botas, couro e computadores