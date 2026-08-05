07 de agosto de 2026
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Apae de Franca arrecada óleo para a San Gennaro; veja como ajudar

Por Lara Santiago | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Apae
Equipe responsável pela preparação dos pratos da última Festa Di San Gennaro, em Franca
Equipe responsável pela preparação dos pratos da última Festa Di San Gennaro, em Franca

Quem passar por supermercados da avenida Brasil, em Franca, nesta quinta-feira, 6, e sexta-feira, 7, poderá colaborar com a realização da 39ª Festa Di San Gennaro. A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca, em parceria com o Tiro de Guerra, promove uma campanha para arrecadar óleo de soja, um dos principais insumos utilizados na preparação dos alimentos comercializados durante o tradicional evento beneficente.

A ação será realizada no período da manhã nos supermercados Big Compra, Irmãos Patrocínio, Savegnago e Tiãozinho. A proposta é que os consumidores adquiram um litro de óleo de soja durante as compras e façam a doação nos pontos de coleta.

Todo o óleo arrecadado será destinado à produção de pratos tradicionais da festa, como fogazza, pastel, batata frita e frango a passarinho. A expectativa da instituição é utilizar cerca de 1.700 litros de óleo ao longo dos oito dias de evento.

Parceria fortalecida

Segundo a coordenadora de Marketing e Eventos da Apae de Franca, Corina Gomes, a parceria com o Tiro de Guerra teve início em 2025 e foi renovada neste ano após os resultados alcançados na primeira edição.

De acordo com ela, os atiradores atuam na mobilização da comunidade para incentivar as doações, fortalecendo uma iniciativa voltada à solidariedade e ao apoio às atividades desenvolvidas pela instituição.

Além de garantir o abastecimento da cozinha da festa, a campanha contribui para reduzir os custos de produção. Com isso, a renda obtida durante o evento pode ser ampliada e destinada à manutenção dos serviços prestados pela Apae de Franca.

Atualmente, a entidade atende mais de 1.400 pessoas com deficiência intelectual e múltipla, além de seus familiares, nas áreas de assistência social, educação e saúde.

Festa terá novo endereço

Neste ano, a 39ª Festa Di San Gennaro será realizada entre os dias 10 e 13 e 17 e 20 de setembro. A edição de 2026 acontecerá em um novo endereço: um espaço ao lado do shopping da cidade, área tradicionalmente utilizada para a realização do FestBar.

Serviço

Campanha de arrecadação de óleo para a Festa Di San Gennaro

  • Datas: 6 e 7 de agosto
  • Horário: período da manhã
  • Como participar: comprar um litro de óleo de soja e doar nos pontos de coleta
  • Locais: supermercados Big Compra, Irmãos Patrocínio, Savegnago e Tiãozinho, todos na avenida Brasil, em Franca

39ª Festa Di San Gennaro

  • Datas: 10 a 13 e 17 a 20 de setembro
  • Local: espaço ao lado do Franca Shopping

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