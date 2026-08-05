Quem passar por supermercados da avenida Brasil, em Franca, nesta quinta-feira, 6, e sexta-feira, 7, poderá colaborar com a realização da 39ª Festa Di San Gennaro. A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca, em parceria com o Tiro de Guerra, promove uma campanha para arrecadar óleo de soja, um dos principais insumos utilizados na preparação dos alimentos comercializados durante o tradicional evento beneficente.
A ação será realizada no período da manhã nos supermercados Big Compra, Irmãos Patrocínio, Savegnago e Tiãozinho. A proposta é que os consumidores adquiram um litro de óleo de soja durante as compras e façam a doação nos pontos de coleta.
Todo o óleo arrecadado será destinado à produção de pratos tradicionais da festa, como fogazza, pastel, batata frita e frango a passarinho. A expectativa da instituição é utilizar cerca de 1.700 litros de óleo ao longo dos oito dias de evento.
Parceria fortalecida
Segundo a coordenadora de Marketing e Eventos da Apae de Franca, Corina Gomes, a parceria com o Tiro de Guerra teve início em 2025 e foi renovada neste ano após os resultados alcançados na primeira edição.
De acordo com ela, os atiradores atuam na mobilização da comunidade para incentivar as doações, fortalecendo uma iniciativa voltada à solidariedade e ao apoio às atividades desenvolvidas pela instituição.
Além de garantir o abastecimento da cozinha da festa, a campanha contribui para reduzir os custos de produção. Com isso, a renda obtida durante o evento pode ser ampliada e destinada à manutenção dos serviços prestados pela Apae de Franca.
Atualmente, a entidade atende mais de 1.400 pessoas com deficiência intelectual e múltipla, além de seus familiares, nas áreas de assistência social, educação e saúde.
Festa terá novo endereço
Neste ano, a 39ª Festa Di San Gennaro será realizada entre os dias 10 e 13 e 17 e 20 de setembro. A edição de 2026 acontecerá em um novo endereço: um espaço ao lado do shopping da cidade, área tradicionalmente utilizada para a realização do FestBar.
Serviço
Campanha de arrecadação de óleo para a Festa Di San Gennaro
- Datas: 6 e 7 de agosto
- Horário: período da manhã
- Como participar: comprar um litro de óleo de soja e doar nos pontos de coleta
- Locais: supermercados Big Compra, Irmãos Patrocínio, Savegnago e Tiãozinho, todos na avenida Brasil, em Franca
39ª Festa Di San Gennaro
- Datas: 10 a 13 e 17 a 20 de setembro
- Local: espaço ao lado do Franca Shopping
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