Quem passar por supermercados da avenida Brasil, em Franca, nesta quinta-feira, 6, e sexta-feira, 7, poderá colaborar com a realização da 39ª Festa Di San Gennaro. A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Franca, em parceria com o Tiro de Guerra, promove uma campanha para arrecadar óleo de soja, um dos principais insumos utilizados na preparação dos alimentos comercializados durante o tradicional evento beneficente.

A ação será realizada no período da manhã nos supermercados Big Compra, Irmãos Patrocínio, Savegnago e Tiãozinho. A proposta é que os consumidores adquiram um litro de óleo de soja durante as compras e façam a doação nos pontos de coleta.

Todo o óleo arrecadado será destinado à produção de pratos tradicionais da festa, como fogazza, pastel, batata frita e frango a passarinho. A expectativa da instituição é utilizar cerca de 1.700 litros de óleo ao longo dos oito dias de evento.

Parceria fortalecida