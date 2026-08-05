Cerca de 5 mil pessoas acompanharam a edição 2026 das Cavalhadas de Franca no último fim de semana, no Parque de Exposições "Fernando Costa". A programação reuniu moradores e visitantes em torno de uma tradição iniciada em 1831, com a Cerimônia dos Encamisados, a encenação da batalha entre mouros e cristãos e os tradicionais torneios equestres.
A programação começou na noite de sábado, 1º, com a Cerimônia dos Encamisados. Antes da abertura oficial, os cavaleiros percorreram as principais avenidas da cidade em carreata e participaram de uma missa no Santuário Diocesano Santo Antônio, celebrada pelos padres Fernandinho e Daniel Luz Rocchetti, que abençoaram os participantes e seus familiares.
No domingo, 2, o público acompanhou a encenação da tradicional batalha entre mouros e cristãos, que retrata a disputa pela princesa Floripes e termina com uma mensagem de paz, fé e reconciliação. Na sequência, foram realizados o Torneio das Cabecinhas e o Torneio das Argolinhas, provas que testam a precisão e a habilidade dos cavaleiros.
Tradição fortalecida
O presidente do Clube das Cavalhadas de Franca, Mário de Castro, avaliou que a presença do público reforça a importância da manifestação para a cidade. Ele também agradeceu o apoio da Prefeitura e da população de Franca e da região, destacando o envolvimento de famílias e participantes durante toda a preparação do evento.
"Quero agradecer à Prefeitura Municipal de Franca, à população de Franca e região que nos prestigiou e nos encheu de orgulho com as arquibancadas cheias. É muito gratificante apresentar esse teatro a céu aberto para o público. Isso mostra a grandeza das Cavalhadas e o quanto essa cultura folclórica representa para todos nós."
Estreia de Floripes e emoção do público
Entre os destaques da edição esteve a estreia de Antônia Pugliesi, de 13 anos, no papel da princesa Floripes. Na encenação, ela dividiu a cena com o pai, Guilherme Pugliesi, intérprete do Rei Mouro. A jovem afirmou que aguardava a oportunidade e definiu a experiência como inesquecível. "Eu esperei muito por esse momento de representar a princesa Floripes, e foi maravilhoso. É uma sensação incrível e única."
Quem assistiu às Cavalhadas pela primeira vez também destacou a experiência. A analista de sistemas Roberta dos Santos, de 48 anos, elogiou a organização, os figurinos, a preparação dos cavalos e a atuação dos cavaleiros. Segundo ela, a visita ganhou um significado especial porque a filha, que possui deficiência intelectual, se encantou com as apresentações, tirou fotos com os personagens e passou a demonstrar interesse em aprender a andar a cavalo.
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