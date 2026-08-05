Cerca de 5 mil pessoas acompanharam a edição 2026 das Cavalhadas de Franca no último fim de semana, no Parque de Exposições "Fernando Costa". A programação reuniu moradores e visitantes em torno de uma tradição iniciada em 1831, com a Cerimônia dos Encamisados, a encenação da batalha entre mouros e cristãos e os tradicionais torneios equestres.

A programação começou na noite de sábado, 1º, com a Cerimônia dos Encamisados. Antes da abertura oficial, os cavaleiros percorreram as principais avenidas da cidade em carreata e participaram de uma missa no Santuário Diocesano Santo Antônio, celebrada pelos padres Fernandinho e Daniel Luz Rocchetti, que abençoaram os participantes e seus familiares.

No domingo, 2, o público acompanhou a encenação da tradicional batalha entre mouros e cristãos, que retrata a disputa pela princesa Floripes e termina com uma mensagem de paz, fé e reconciliação. Na sequência, foram realizados o Torneio das Cabecinhas e o Torneio das Argolinhas, provas que testam a precisão e a habilidade dos cavaleiros.

Tradição fortalecida