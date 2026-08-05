A despedida de Thainara Aparecida Almeida dos Reis, de 22 anos, acontece nesta quarta-feira, 5, no Cemitério Santo Agostinho. O velório está marcado para ocorrer das 15h às 16h, reunindo familiares, amigos e pessoas que conviveram com a jovem.
Thainara foi morta a facadas na madrugada desta quarta-feira, 5, em um apartamento do Jardim Guanabara.
Leia mais:
Imagens revelam cenário de horror após ataque em apartamento
Rapaz mata jovem e fere ex em frente filho de 3 anos em Franca
Segundo familiares, Thainara era conhecida por sua alegria, pelo coração generoso e pela disposição em ajudar quem precisasse. Sempre cercada de amigos, ela conquistava a admiração de todos pela bondade e pelo carinho com que tratava as pessoas.
Ela trabalhava no Sam's Club. Thainara era a segunda de quatro irmãos.
O sepultamento ocorrerá no Cemitério Santo Agostinho, após o velório.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.