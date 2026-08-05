07 de agosto de 2026
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Jovem é velada

Familiares se despedem de Thainara, de 22 anos, em Franca

Por Ariane Jud |
| Tempo de leitura: 1 min
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Thainara Aparecida Almeida dos Reis, vítima de feminicídio
Thainara Aparecida Almeida dos Reis, vítima de feminicídio

A despedida de Thainara Aparecida Almeida dos Reis, de 22 anos, acontece nesta quarta-feira, 5, no Cemitério Santo Agostinho. O velório está marcado para ocorrer das 15h às 16h, reunindo familiares, amigos e pessoas que conviveram com a jovem.

Thainara foi morta a facadas na madrugada desta quarta-feira, 5, em um apartamento do Jardim Guanabara.

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Segundo familiares, Thainara era conhecida por sua alegria, pelo coração generoso e pela disposição em ajudar quem precisasse. Sempre cercada de amigos, ela conquistava a admiração de todos pela bondade e pelo carinho com que tratava as pessoas.

Ela trabalhava no Sam's Club. Thainara era a segunda de quatro irmãos.

O sepultamento ocorrerá no Cemitério Santo Agostinho, após o velório. 

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