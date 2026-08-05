A despedida de Thainara Aparecida Almeida dos Reis, de 22 anos, acontece nesta quarta-feira, 5, no Cemitério Santo Agostinho. O velório está marcado para ocorrer das 15h às 16h, reunindo familiares, amigos e pessoas que conviveram com a jovem.

Thainara foi morta a facadas na madrugada desta quarta-feira, 5, em um apartamento do Jardim Guanabara.

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