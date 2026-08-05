O Franca Basquete começa nesta quarta-feira, 5, a luta pelo bicampeonato consecutivo do Campeonato Paulista e em busca do 18º título estadual. A estreia da equipe francana na competição será contra o Bauru, às 19h, no ginásio Pedrocão, em Franca.
O time comandado por Helinho Garcia passou por várias mudanças após a conquista do pentacampeonato do NBB (Novo Basquete Brasil). Sete jogadores deixaram o clube, entre eles Lucas Dias e Georginho, que se transferiram para o Mogi das Cruzes.
Para a nova temporada, o Franca contratou o armador Luciano Parodi, o ala-armador Reynan, o ala-pivô Lucas Siewert, o pivô Andrezão, o ala Jordan Williams, o armador Vitinho e o ala Gui Deodato. No entanto, Williams, Vitinho e Deodato ainda não se apresentaram. Os remanescentes da temporada passada são Rafael Mineiro e David Jackson. Jackson ainda não retornou dos Estados Unidos.
Helinho deverá mesclar os novos contratados com jogadores da equipe sub-22 neste início de campeonato. Ele poderá contar com Andrezão, Lucas Siewert, Reynan e Mineiro. Luciano Parodi ainda aguarda a liberação oficial da Fiba e deve ficar de fora da partida contra os bauruenses.
O técnico destacou que os jovens ganharão oportunidade enquanto o elenco completo não chega. “A gente está muito feliz de iniciar uma nova temporada com jogadores novos chegando, dando oportunidade para outros jogadores jovens de ganhar tempo de quadra, ao mesmo tempo aguardando a chegada de alguns jogadores que estão chegando”, disse.
Helinho também ressaltou a importância de começar o Paulista em casa, diante da torcida. “Claro que reencontrar nossa torcida, iniciar uma nova temporada em busca de grandes objetivos, no momento tão especial de tanto sucesso, de pentacampeonato brasileiro, é algo que nos traz uma motivação ainda maior, uma alegria ainda maior da gente estar jogando dentro do Pedrocão nesse começo de Paulista 2026”, finalizou.
O Campeonato Paulista será disputado com oito clubes, em turno único. Todos se classificam para as quartas de final.
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