O Franca Basquete começa nesta quarta-feira, 5, a luta pelo bicampeonato consecutivo do Campeonato Paulista e em busca do 18º título estadual. A estreia da equipe francana na competição será contra o Bauru, às 19h, no ginásio Pedrocão, em Franca.

O time comandado por Helinho Garcia passou por várias mudanças após a conquista do pentacampeonato do NBB (Novo Basquete Brasil). Sete jogadores deixaram o clube, entre eles Lucas Dias e Georginho, que se transferiram para o Mogi das Cruzes.

Para a nova temporada, o Franca contratou o armador Luciano Parodi, o ala-armador Reynan, o ala-pivô Lucas Siewert, o pivô Andrezão, o ala Jordan Williams, o armador Vitinho e o ala Gui Deodato. No entanto, Williams, Vitinho e Deodato ainda não se apresentaram. Os remanescentes da temporada passada são Rafael Mineiro e David Jackson. Jackson ainda não retornou dos Estados Unidos.