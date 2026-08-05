Foi identificado como Thiago Pojar de Lima, cabo da Polícia Militar lotado no 51º Batalhão de Polícia Militar do Interior (51º BPM/I), o motorista que morreu no grave acidente registrado na madrugada desta quarta-feira, 5, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Guará, a cerca de 55 km de Franca. A identificação foi confirmada por meio de uma nota de pesar divulgada pelo grupo FIB (Forças Integradas do Brasil).

Na homenagem, colegas de farda destacaram que Thiago era um policial dedicado, leal e sempre disposto a ajudar. A nota também lembra que ele se envolveu em um acidente trágico, no qual o veículo que conduzia incendiou, e manifesta solidariedade aos familiares, amigos e irmãos de farda.

O caso aconteceu no km 395,5 da Anhanguera, no sentido Capital. Thiago dirigia um VW Voyage, com placas de Ribeirão Preto, quando o carro atingiu violentamente a traseira de uma carreta vazia. Com o impacto, o automóvel foi rapidamente tomado pelas chamas.