O apartamento no Jardim Guanabara, em Franca, onde Thainara Aparecida Almeida dos Reis, de 22 anos, foi morta a facadas e Jéssica Gomes dos Santos, de 26, ficou gravemente ferida na madrugada dessa quarta-feira, 5, já havia sido palco de uma ocorrência de violência doméstica há cerca de dois meses. As informações foram relatadas por João Pedro, irmão de Alberto Nunes Rodrigues Neto, de 26 anos, apontado pela Polícia Civil como autor do feminicídio e da tentativa de feminicídio.

Segundo informações apuradas pelo Portal GCN/Rede Sampi, em junho deste ano Alberto estava em Delfinópolis (MG), participando de uma comemoração familiar, quando moradores do condomínio reclamaram de barulho vindo do apartamento. O porteiro teria tentado contato com Jéssica, sem sucesso, e acabou acionando Alberto.

Ao retornar para Franca, ele encontrou Jéssica e Thainara no imóvel. A situação terminou em uma discussão e, segundo o registro da época, Jéssica foi agredida. Ela conseguiu deixar o apartamento e pedir ajuda dentro do condomínio.