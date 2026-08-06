O apartamento no Jardim Guanabara, em Franca, onde Thainara Aparecida Almeida dos Reis, de 22 anos, foi morta a facadas e Jéssica Gomes dos Santos, de 26, ficou gravemente ferida na madrugada dessa quarta-feira, 5, já havia sido palco de uma ocorrência de violência doméstica há cerca de dois meses. As informações foram relatadas por João Pedro, irmão de Alberto Nunes Rodrigues Neto, de 26 anos, apontado pela Polícia Civil como autor do feminicídio e da tentativa de feminicídio.
Segundo informações apuradas pelo Portal GCN/Rede Sampi, em junho deste ano Alberto estava em Delfinópolis (MG), participando de uma comemoração familiar, quando moradores do condomínio reclamaram de barulho vindo do apartamento. O porteiro teria tentado contato com Jéssica, sem sucesso, e acabou acionando Alberto.
Ao retornar para Franca, ele encontrou Jéssica e Thainara no imóvel. A situação terminou em uma discussão e, segundo o registro da época, Jéssica foi agredida. Ela conseguiu deixar o apartamento e pedir ajuda dentro do condomínio.
O caso foi registrado e passou a ser investigado pela DDM (Delegacia de Defesa da Mulher). Na ocasião, Thainara prestou depoimento como testemunha.
Familiares afirmam que Thainara e Jéssica mantinham um relacionamento e teriam se conhecido enquanto trabalhavam juntas em um supermercado. Na época do episódio de junho, Jéssica e Alberto ainda estavam juntos. Após a descoberta do relacionamento, o casal teria se afastado temporariamente, mas reatado posteriormente.
Segundo pessoas próximas à família, Jéssica voltou para Franca no dia 31 de julho e estava novamente convivendo com Alberto.
Irmão relembra descoberta
Em entrevista ao Portal GCN/Rede Sampi, João Pedro contou que a família participava de uma festa de aniversário em Delfinópolis quando o irmão recebeu a ligação sobre o barulho no apartamento.
"O porteiro ligou para o meu irmão porque estava tentando falar com ela e não conseguia. Aí ele saiu de lá de madrugada, chegou e pegou as duas lá na cama", afirmou.
Segundo ele, naquele episódio Alberto teria agredido apenas Jéssica. "Aí ele bateu só na mulher dele, na Jéssica. Ela foi para a casa da mãe dela, em Belo Horizonte", disse.
João Pedro também afirmou que, na noite do crime dessa quarta-feira, Alberto teria sido avisado novamente sobre movimentação e barulho no apartamento. "Ela achou que ele não ia descobrir de novo, mas com certeza fez barulho lá. Os vizinhos reclamaram. Alguém mandou mensagem para o meu irmão, ligou para ele, não sei. Meu irmão saiu do serviço e foi lá. Aí fez isso."
Crime chocou Franca
De acordo com a investigação, Alberto invadiu o apartamento durante a madrugada e atacou as duas mulheres com golpes de faca. Thainara sofreu múltiplas perfurações e morreu após ser socorrida à Santa Casa. Jéssica ficou gravemente ferida e segue em recuperação.
Um menino de aproximadamente 3 anos, filho de Alberto e Jéssica, estava no imóvel no momento do ataque e não se feriu.
A Polícia Civil trata o caso como feminicídio consumado e tentativa de feminicídio. Alberto Nunes Rodrigues Neto permanece foragido e é procurado pelas forças de segurança.
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