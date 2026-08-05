Integrantes do Força & Honra Brasil Moto Clube realizam neste sábado, 8, às 9h30, a entrega das doações arrecadadas durante uma campanha solidária ao Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo, em Franca. A ação reúne alimentos, materiais de higiene pessoal, roupas, calçados e cobertores destinados aos moradores da instituição.

As doações foram arrecadadas ao longo da campanha com a participação dos integrantes do moto clube e de pessoas da comunidade. Entre os itens reunidos estão leite, café, macarrão, sabonetes, pasta de dentes, aparelhos de barbear descartáveis (Prestobarba), além de roupas e calçados para adultos e crianças.

Solidariedade além da campanha

Além da entrega ao Lar de Idosos Eurípedes Barsanulfo, parte das roupas infantis arrecadadas será destinada ao Berçário Dona Nina. De acordo com o diretor do Força & Honra Brasil Moto Clube, Otávio Ranter, a entrega será realizada na próxima semana, já que a instituição recebe doações apenas em dias úteis.