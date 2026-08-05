Um incêndio em área de vegetação rasteira aos fundos do Jardim do Éden, na zona leste de Franca, na manhã desta quarta-feira, 5, causou preocupação a alunos de uma escola e a pacientes atendidos no Iansa (Instituto de Apoio Nossa Senhora Aparecida), entidade que acolhe e oferece suporte, alimentação e acompanhamento a pacientes em tratamento de câncer e suas famílias.
O terreno fica entre as duas instituições, que estavam em funcionamento no momento do incêndio e tiveram que lidar com a densa fumaça provocada pelas chamas próximas à rua Eusébio Cassiano Costa.
A empresária Maria Theresa Abbud, que mora ao lado da área atingida pelo fogo, relatou o momento do início do incêndio. Segundo ela, foi ouvido um estrondo forte. “Foi um barulho horrível e caiu energia. Aí a gente começou a ver fumaça, fogo. A fumaça está muito forte, não dá para enxergar nada. E o pessoal da escola parece que está preocupado e não sabe se vai manter as crianças por causa da fumaça. Também está sem energia e sem água”, disse a moradora, na manhã desta quarta-feira.
Ainda segundo Maria Theresa, o fogo teria atingido o cabo de energia, que chegou a cair provocando um clarão e danificando o transformador de um poste próximo. “Um vizinho disse que parece que veio como se fosse um foguete, uma luz e foi na fiação, nos postes. Então, a gente não sabe o motivo e não sabe como que aconteceu”, afirmou.
Além da sujeira provocada pela fuligem e da fumaça que prejudicou a respiração, bairros da região como Jardim do Éden, Jardim Palma e Santa Mônica também foram afetados pela falta de energia. “Está sem energia”, disse a moradora.
Os moradores acionaram a CPFL, que trabalhou para restabelecer o serviço de energia no local ainda pela manhã, e também o Corpo de Bombeiros.
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