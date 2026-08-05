A Central de Monitoramento da Prefeitura de Franca, integrada ao programa Muralha Paulista e às forças de segurança, contribuiu para a prisão de cinco pessoas e a recuperação de dois veículos nos últimos dias. Com os novos registros, o sistema já auxiliou na retirada de circulação de 30 pessoas e na recuperação de cinco veículos desde a sua implantação.
A atuação é realizada de forma ininterrupta, 24 horas por dia, em parceria com as polícias Militar e Civil e a Guarda Municipal. Uma ocorrência foi registrada em 31 de julho, quando câmeras com tecnologia LPR (Leitura Automática de Placas) identificaram um veículo cujo condutor possuía mandado de prisão em aberto. A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão.
Ainda em 31 de julho e também em 1º de agosto, uma mulher procurada pela Justiça do Mato Grosso por homicídio foi localizada e presa após o sistema identificar o veículo em que ela estava.
Prisões e veículos recuperados
No domingo, 2, outras duas ocorrências reforçaram a atuação do monitoramento. Nas proximidades do Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz", um homem com mandado de prisão civil foi identificado pelas câmeras e preso pela Polícia Militar.
Na mesma data, a Central de Monitoramento identificou uma motocicleta furtada trafegando pela rodovia Ronan Rocha. Após o alerta, equipes da Polícia Militar cercaram a região, prenderam um suspeito e recuperaram duas motocicletas furtadas.
Já na noite da última segunda-feira, 3, uma nova prisão por mandado civil foi realizada nas proximidades da avenida Chico Júlio, após o sistema identificar o procurado.
Balanço do sistema
De acordo com a administração municipal, o sistema de monitoramento é um dos principais instrumentos para a prevenção de crimes, a resposta rápida às ocorrências e o fortalecimento da segurança pública no município.
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