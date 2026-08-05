A Central de Monitoramento da Prefeitura de Franca, integrada ao programa Muralha Paulista e às forças de segurança, contribuiu para a prisão de cinco pessoas e a recuperação de dois veículos nos últimos dias. Com os novos registros, o sistema já auxiliou na retirada de circulação de 30 pessoas e na recuperação de cinco veículos desde a sua implantação.

A atuação é realizada de forma ininterrupta, 24 horas por dia, em parceria com as polícias Militar e Civil e a Guarda Municipal. Uma ocorrência foi registrada em 31 de julho, quando câmeras com tecnologia LPR (Leitura Automática de Placas) identificaram um veículo cujo condutor possuía mandado de prisão em aberto. A Polícia Militar foi acionada e efetuou a prisão.

Ainda em 31 de julho e também em 1º de agosto, uma mulher procurada pela Justiça do Mato Grosso por homicídio foi localizada e presa após o sistema identificar o veículo em que ela estava.

Prisões e veículos recuperados