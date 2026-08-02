02 de agosto de 2026
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NA ZONA NORTE

Ciclista fica ferido após ser arremessado por carro no Luiza

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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WhatsApp/GCN
Para-brisa do carro ficou destruído
Para-brisa do carro ficou destruído

Um ciclista ficou ferido na noite deste domingo, 2, após se envolver em um acidente com um carro na avenida José Lopes Ribeiro, no Jardim Luiza II, na zona norte de Franca.

De acordo com as primeiras informações, o acidente aconteceu próximo à entrada do bairro. Por motivos que ainda serão esclarecidos, o carro atingiu o ciclista. Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada e bateu com força contra o para-brisa do veículo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. Em seguida, o ciclista, que sofreu diversos ferimentos, foi encaminhado para o Pronto-Socorro "Álvaro Azzuz".

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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