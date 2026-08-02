02 de agosto de 2026
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Briga na Festa do Peão de Rifaina acaba com porretes apreendidos

Por da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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GCM
Guardas Civis realizaram abordagem em Rifaina
Guardas Civis realizaram abordagem em Rifaina

Um tumulto registrado durante a Festa do Peão de Rifaina terminou com a apreensão de dois porretes e a abordagem de um grupo de suspeitos na madrugada deste domingo, 2.

De acordo com informações divulgadas pelo comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), por volta das 2h30 do sábado, 1⁰, alguns indivíduos que participavam do evento se envolveram em confusão e agressões. Eles foram retirados pelas equipes de segurança e deixaram o local.

Mais tarde, por volta das 23h, o veículo utilizado pelo grupo foi identificado ao tentar entrar novamente na festa. O carro foi abordado por equipes da GCM e da Polícia Militar.

Durante a revista no veículo, os agentes localizaram dois porretes, que foram apreendidos. Ainda segundo a GCM, dois dos ocupantes possuem antecedentes criminais.

Os envolvidos foram autuados por infrações de trânsito e orientados a não retornarem ao recinto da Festa do Peão.

As circunstâncias da confusão e a possível utilização dos objetos apreendidos serão apuradas pelas autoridades.

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