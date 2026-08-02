O atacante francano Estêvão Willian voltou a balançar as redes pelo Chelsea no último sábado, 1º, durante um amistoso de pré-temporada diante do Tottenham, da Inglaterra. O gol foi o primeiro do jogador desde 4 de abril contra o Port Vale, na Copa da Inglaterra e marcou o retorno definitivo do jovem aos gramados após um longo período afastado por lesão muscular.

A última vez que Estêvão havia marcado foi justamente duas semanas antes de se lesionar. No dia 18 de abril, o atacante sofreu uma lesão muscular durante uma partida da Premier League, o Campeonato Inglês, contra o Manchester United, ficando fora de ação desde então.

Retorno na pré-temporada

Os dois compromissos mais recentes de Estêvão aconteceram nos amistosos de pré-temporada do Chelsea, utilizados pelo clube para preparar a equipe para a temporada 2026/27.