O atacante francano Estêvão Willian voltou a balançar as redes pelo Chelsea no último sábado, 1º, durante um amistoso de pré-temporada diante do Tottenham, da Inglaterra. O gol foi o primeiro do jogador desde 4 de abril contra o Port Vale, na Copa da Inglaterra e marcou o retorno definitivo do jovem aos gramados após um longo período afastado por lesão muscular.
A última vez que Estêvão havia marcado foi justamente duas semanas antes de se lesionar. No dia 18 de abril, o atacante sofreu uma lesão muscular durante uma partida da Premier League, o Campeonato Inglês, contra o Manchester United, ficando fora de ação desde então.
Retorno na pré-temporada
Os dois compromissos mais recentes de Estêvão aconteceram nos amistosos de pré-temporada do Chelsea, utilizados pelo clube para preparar a equipe para a temporada 2026/27.
O retorno ocorreu no dia 28 de julho, contra o Western Sydney Wanderers, da Austrália. Na ocasião, o francano entrou em campo por apenas 28 minutos, voltando a disputar uma partida oficial após mais de três meses de recuperação. O time londrino venceu por 6 a 4.
Já no último sábado, 1º, diante do Tottenham, também clube inglês e da cidade de Londres, Estêvão permaneceu em campo durante os 90 minutos. Além de ganhar mais tempo de jogo, o atacante marcou seu primeiro gol desde o início de abril, mostrando evolução física e retomando o ritmo de competição. Entretanto o Chelsea acabou perdendo a partida por 2 a 1.
Novo ciclo no Chelsea
Além de marcar seu primeiro gol desde o retorno aos gramados, Estêvão inicia uma nova fase da carreira no Chelsea. A lesão muscular sofrida em 18 de abril, durante uma partida da Premier League contra o Manchester United, impediu o atacante de manter a sequência de jogos e acabou tirando o francano da disputa da Copa do Mundo, já que ele não reuniu condições físicas para ser convocado pela Seleção Brasileira.
A temporada 2026/27 também marca o início do trabalho do técnico Xabi Alonso no comando do Chelsea. Sem compromissos em competições europeias neste calendário, o clube concentra sua preparação para as disputas nacionais, enquanto Estêvão busca recuperar o espaço no elenco e retomar a sequência de atuações após o longo período afastado por lesão.
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