02 de agosto de 2026
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VOLTOU COM TUDO

Estêvão volta a marcar pelo Chelsea após quase quatro meses

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
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Reprodução/Redes sociais
Estêvão comemorando seu gol em amistoso
Estêvão comemorando seu gol em amistoso

O atacante francano Estêvão Willian voltou a balançar as redes pelo Chelsea no último sábado, 1º, durante um amistoso de pré-temporada diante do Tottenham, da Inglaterra. O gol foi o primeiro do jogador desde 4 de abril contra o Port Vale, na Copa da Inglaterra e marcou o retorno definitivo do jovem aos gramados após um longo período afastado por lesão muscular.

A última vez que Estêvão havia marcado foi justamente duas semanas antes de se lesionar. No dia 18 de abril, o atacante sofreu uma lesão muscular durante uma partida da Premier League, o Campeonato Inglês, contra o Manchester United, ficando fora de ação desde então.

Retorno na pré-temporada

Os dois compromissos mais recentes de Estêvão aconteceram nos amistosos de pré-temporada do Chelsea, utilizados pelo clube para preparar a equipe para a temporada 2026/27.

O retorno ocorreu no dia 28 de julho, contra o Western Sydney Wanderers, da Austrália. Na ocasião, o francano entrou em campo por apenas 28 minutos, voltando a disputar uma partida oficial após mais de três meses de recuperação. O time londrino venceu por 6 a 4.

Já no último sábado, 1º, diante do Tottenham, também clube inglês e da cidade de Londres, Estêvão permaneceu em campo durante os 90 minutos. Além de ganhar mais tempo de jogo, o atacante marcou seu primeiro gol desde o início de abril, mostrando evolução física e retomando o ritmo de competição. Entretanto o Chelsea acabou perdendo a partida por 2 a 1.

Novo ciclo no Chelsea

Além de marcar seu primeiro gol desde o retorno aos gramados, Estêvão inicia uma nova fase da carreira no Chelsea. A lesão muscular sofrida em 18 de abril, durante uma partida da Premier League contra o Manchester United, impediu o atacante de manter a sequência de jogos e acabou tirando o francano da disputa da Copa do Mundo, já que ele não reuniu condições físicas para ser convocado pela Seleção Brasileira.

A temporada 2026/27 também marca o início do trabalho do técnico Xabi Alonso no comando do Chelsea. Sem compromissos em competições europeias neste calendário, o clube concentra sua preparação para as disputas nacionais, enquanto Estêvão busca recuperar o espaço no elenco e retomar a sequência de atuações após o longo período afastado por lesão.

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