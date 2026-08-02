O Instituto Xamânico Encanto dos Manacás, em parceria com o Insanos Moto Clube – Divisão Patrocínio Paulista, promoveu neste domingo, 2, um dia de lazer e recreação para 90 crianças e adolescentes atendidos pela Associação Menino Barsanulfo. A ação foi realizada nas dependências do Grupo Assistencial Espírita Pedro Teodoro Vieira, no Jardim Primavera, em Franca, com atividades gratuitas voltadas ao acolhimento, integração e fortalecimento dos vínculos comunitários.
Ao longo do dia, as crianças participaram de diversas atividades recreativas e receberam alimentação gratuita. Foram distribuídos cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, suco e sacolinhas surpresa, além da disponibilização de brinquedos como cama elástica e tobogã inflável.
A programação também contou com a presença de um personagem fantasiado de cachorro, que interagiu com o público por meio de brincadeiras, fotografias e momentos de descontração, contribuindo para tornar o ambiente ainda mais acolhedor.
Mobilização de voluntários
A ação reuniu cerca de 40 voluntários do Instituto Xamânico Encanto dos Manacás e do Insanos Moto Clube, responsáveis pela organização, preparação dos alimentos, montagem da estrutura, recreação e atendimento ao público.
Também participaram da iniciativa as divisões do Insanos Moto Clube de Pedregulho, Claraval, Cristais Paulista e Franca.
Para atender as crianças, foram utilizados 360 pães para cachorro-quente, 9 quilos de salsicha, 6 quilos de molho de tomate, 2 quilos de batata palha, 4 quilos de milho para pipoca, 5 quilos de açúcar e refrescos de laranja e uva.
Além disso, foram confeccionadas 100 sacolinhas surpresa com pipoca, balas, pirulitos, paçocas e chicletes.
Solidariedade e integração
Segundo os organizadores, a realização da ação foi possível graças à mobilização de voluntários, parceiros e apoiadores, que contribuíram com alimentos, materiais e recursos financeiros para custear a estrutura recreativa, incluindo a locação dos brinquedos e dos carrinhos de pipoca e algodão-doce.
Ao final da ação, o Instituto Xamânico Encanto dos Manacás e o Insanos Moto Clube – Divisão Patrocínio Paulista agradeceram aos voluntários, parceiros, patrocinadores, colaboradores, às divisões participantes e ao Grupo Assistencial Espírita Pedro Teodoro Vieira pelo apoio e pela disponibilização do espaço para a realização do evento.
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