O Instituto Xamânico Encanto dos Manacás, em parceria com o Insanos Moto Clube – Divisão Patrocínio Paulista, promoveu neste domingo, 2, um dia de lazer e recreação para 90 crianças e adolescentes atendidos pela Associação Menino Barsanulfo. A ação foi realizada nas dependências do Grupo Assistencial Espírita Pedro Teodoro Vieira, no Jardim Primavera, em Franca, com atividades gratuitas voltadas ao acolhimento, integração e fortalecimento dos vínculos comunitários.

Ao longo do dia, as crianças participaram de diversas atividades recreativas e receberam alimentação gratuita. Foram distribuídos cachorro-quente, pipoca, algodão-doce, suco e sacolinhas surpresa, além da disponibilização de brinquedos como cama elástica e tobogã inflável.

A programação também contou com a presença de um personagem fantasiado de cachorro, que interagiu com o público por meio de brincadeiras, fotografias e momentos de descontração, contribuindo para tornar o ambiente ainda mais acolhedor.

Mobilização de voluntários