Um homem de 39 anos procurado pela Justiça foi capturado pela Guarda Civil Municipal de Franca na manhã deste domingo, 2, durante patrulhamento preventivo e ostensivo com motocicletas. A abordagem ocorreu no cruzamento das ruas Minas Gerais e Pernambuco, após o suspeito demonstrar nervosismo ao perceber a presença da equipe e tentar mudar o trajeto. Durante a ação, os guardas constataram um mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça.

Abordagem durante patrulhamento

A ocorrência foi registrada pela equipe formada pelos GCMs Lima, Johnson e Santucci. Segundo a Guarda Civil Municipal, a atitude do homem chamou a atenção dos agentes, que realizaram a abordagem.

Na busca pessoal, foi localizada uma pequena porção de maconha. Em consulta aos sistemas de segurança, os guardas verificaram a existência de um mandado de prisão expedido em 23 de junho de 2026 pelo crime de ameaça.

Encaminhamento à CPJ