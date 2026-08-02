02 de agosto de 2026
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PATRULHAMENTO

GCM prende homem procurado pela Justiça por ameaça em Franca

Por Pedro Dartibale e Ariane Jud | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/GCM
Homem capturado pela GCM em Franca
Homem capturado pela GCM em Franca

Um homem de 39 anos procurado pela Justiça foi capturado pela Guarda Civil Municipal de Franca na manhã deste domingo, 2, durante patrulhamento preventivo e ostensivo com motocicletas. A abordagem ocorreu no cruzamento das ruas Minas Gerais e Pernambuco, após o suspeito demonstrar nervosismo ao perceber a presença da equipe e tentar mudar o trajeto. Durante a ação, os guardas constataram um mandado de prisão em aberto pelo crime de ameaça.

Abordagem durante patrulhamento

A ocorrência foi registrada pela equipe formada pelos GCMs Lima, Johnson e Santucci. Segundo a Guarda Civil Municipal, a atitude do homem chamou a atenção dos agentes, que realizaram a abordagem.

Na busca pessoal, foi localizada uma pequena porção de maconha. Em consulta aos sistemas de segurança, os guardas verificaram a existência de um mandado de prisão expedido em 23 de junho de 2026 pelo crime de ameaça.

Encaminhamento à CPJ

Após a confirmação da ordem judicial, o homem foi conduzido à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o mandado de prisão foi devidamente cumprido.

Ele permaneceu à disposição da Justiça após os procedimentos de polícia judiciária.

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