Um idoso ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde deste sábado, 1º, no cruzamento das ruas Allan Kardec e Alberto de Azevedo, no Jardim Conceição Leite, na região Oeste de Franca.
O motorista de um Monza seguia pela rua Alberto de Azevedo quando avançou o sinal de parada obrigatória e foi atingido por uma Fiat Toro, que trafegava pela via preferencial. A condutora da caminhonete não conseguiu evitar a colisão.
Com o impacto, o Monza rodou na pista e parou sobre a calçada. Os dois veículos ficaram bastante danificados.
O motorista do Monza sofreu ferimentos e foi socorrido por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado para atendimento médico. Já a motorista da Fiat Toro não se feriu.
A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito durante o atendimento.
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