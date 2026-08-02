Um idoso ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na tarde deste sábado, 1º, no cruzamento das ruas Allan Kardec e Alberto de Azevedo, no Jardim Conceição Leite, na região Oeste de Franca.

O motorista de um Monza seguia pela rua Alberto de Azevedo quando avançou o sinal de parada obrigatória e foi atingido por uma Fiat Toro, que trafegava pela via preferencial. A condutora da caminhonete não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, o Monza rodou na pista e parou sobre a calçada. Os dois veículos ficaram bastante danificados.