02 de agosto de 2026
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SOLIDARIEDADE

Menina de 9 anos com câncer mobiliza ação solidária em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Emanuelly Aprígio de Oliveira Cândido, de apenas 9 anos
Emanuelly Aprígio de Oliveira Cândido, de apenas 9 anos

A pequena Emanuelly Aprígio de Oliveira Cândido, de 9 anos, continua sua luta contra um neuroblastoma em estágio 4, diagnosticado em janeiro deste ano. Diante da gravidade da doença e da necessidade de um tratamento intensivo, familiares e amigos organizam um pedágio solidário no dia 8 de agosto para arrecadar recursos destinados ao tratamento da menina.

O tumor principal está localizado acima do rim, mas a doença já atingiu outras partes do corpo. Segundo a família, há metástases no crânio, atrás do olho, na coluna, na medula, na bacia e no osso da perna.

Após dois meses de quimioterapia, o tratamento inicial não apresentou os resultados esperados. A equipe médica decidiu, então, intensificar o protocolo, com sessões de quimioterapia mais fortes e realizadas em intervalos menores.

Leia mais: "Menina de 9 anos com câncer raro precisa de doações de sangue" 

Pedágio solidário

Para ajudar a custear o tratamento, familiares e voluntários promoverão um pedágio solidário no próximo dia 8 de agosto, das 10h às 14h, em diversos pontos de Franca.

Os locais definidos para a ação são:

  • Monsenhor Rosa com Saldanha Marinho, próximo à Catedral;
  • Major Claudiano com Voluntários da Franca;
  • Avenida Presidente Vargas com Major Nicácio, nas proximidades da Padaria Estrela;
  • Avenida Brasil;
  • Doutor Hélio Palermo com Evangelista de Lima;
  • General Osório, em frente à Droga Raia, na Estação;
  • Avenida Benedito Pucci, próximo à Ribeirania.

Segundo a família, toda ajuda é importante neste momento para que Emanuelly continue enfrentando o tratamento contra o câncer.

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