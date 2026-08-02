A pequena Emanuelly Aprígio de Oliveira Cândido, de 9 anos, continua sua luta contra um neuroblastoma em estágio 4, diagnosticado em janeiro deste ano. Diante da gravidade da doença e da necessidade de um tratamento intensivo, familiares e amigos organizam um pedágio solidário no dia 8 de agosto para arrecadar recursos destinados ao tratamento da menina.

O tumor principal está localizado acima do rim, mas a doença já atingiu outras partes do corpo. Segundo a família, há metástases no crânio, atrás do olho, na coluna, na medula, na bacia e no osso da perna.

Após dois meses de quimioterapia, o tratamento inicial não apresentou os resultados esperados. A equipe médica decidiu, então, intensificar o protocolo, com sessões de quimioterapia mais fortes e realizadas em intervalos menores.