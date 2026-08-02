A pequena Emanuelly Aprígio de Oliveira Cândido, de 9 anos, continua sua luta contra um neuroblastoma em estágio 4, diagnosticado em janeiro deste ano. Diante da gravidade da doença e da necessidade de um tratamento intensivo, familiares e amigos organizam um pedágio solidário no dia 8 de agosto para arrecadar recursos destinados ao tratamento da menina.
O tumor principal está localizado acima do rim, mas a doença já atingiu outras partes do corpo. Segundo a família, há metástases no crânio, atrás do olho, na coluna, na medula, na bacia e no osso da perna.
Após dois meses de quimioterapia, o tratamento inicial não apresentou os resultados esperados. A equipe médica decidiu, então, intensificar o protocolo, com sessões de quimioterapia mais fortes e realizadas em intervalos menores.
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Pedágio solidário
Para ajudar a custear o tratamento, familiares e voluntários promoverão um pedágio solidário no próximo dia 8 de agosto, das 10h às 14h, em diversos pontos de Franca.
Os locais definidos para a ação são:
- Monsenhor Rosa com Saldanha Marinho, próximo à Catedral;
- Major Claudiano com Voluntários da Franca;
- Avenida Presidente Vargas com Major Nicácio, nas proximidades da Padaria Estrela;
- Avenida Brasil;
- Doutor Hélio Palermo com Evangelista de Lima;
- General Osório, em frente à Droga Raia, na Estação;
- Avenida Benedito Pucci, próximo à Ribeirania.
Segundo a família, toda ajuda é importante neste momento para que Emanuelly continue enfrentando o tratamento contra o câncer.
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