Duas pessoas ficaram feridas após um carro bater contra um poste na noite deste sábado, 1º, na avenida Ismael Alonso y Alonso, no cruzamento com a rua Amazonas, no Jardim Bueno em Franca. O impacto foi tão forte que o poste quebrou e ficou sustentado apenas pela fiação, o que provocou a interdição de parte da via.

Segundo a Polícia Militar, o motorista de um Vectra seguia pela avenida quando precisou desviar de uma caminhonete Hilux que teria realizado um retorno e cruzado sua frente para acessar a Rua Amazonas. Ao tentar evitar a colisão, o condutor perdeu o controle da direção e atingiu violentamente o poste.

Ainda de acordo com o motorista do Vectra, o condutor da caminhonete deixou o local sem prestar esclarecimentos após o acidente.