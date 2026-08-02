Duas pessoas ficaram feridas após um carro bater contra um poste na noite deste sábado, 1º, na avenida Ismael Alonso y Alonso, no cruzamento com a rua Amazonas, no Jardim Bueno em Franca. O impacto foi tão forte que o poste quebrou e ficou sustentado apenas pela fiação, o que provocou a interdição de parte da via.
Segundo a Polícia Militar, o motorista de um Vectra seguia pela avenida quando precisou desviar de uma caminhonete Hilux que teria realizado um retorno e cruzado sua frente para acessar a Rua Amazonas. Ao tentar evitar a colisão, o condutor perdeu o controle da direção e atingiu violentamente o poste.
Ainda de acordo com o motorista do Vectra, o condutor da caminhonete deixou o local sem prestar esclarecimentos após o acidente.
No carro estavam três pessoas. Duas delas ficaram feridas: uma sofreu uma possível fratura no braço e a outra teve ferimentos considerados leves. As vítimas foram socorridas por equipes de resgate e encaminhadas a um hospital de Franca. O estado de saúde delas não foi divulgado.
A equipe de trânsito da Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o tráfego. Por causa dos danos, o poste ficou pendurado pela fiação e foi necessária a interdição do trecho da avenida para que equipes da CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) realizassem os reparos e garantissem a segurança da área.
As circunstâncias do acidente serão investigadas.
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